Как санкции повлияли на НПЗ?

Соединенные Штаты ввели санкции против сербской нефтяной компании NIS, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Это побудило соседнюю Хорватию сократить поставки сырой нефти и вызвало беспокойство, что единственный нефтеперерабатывающий завод страны может прекратить работу в течение нескольких недель.

Операторы JANAF – компании, которая поставляет сырую нефть из Хорватии – заявили, что приостановили поставки в Сербию и планирует расширить свою деятельность на другие рынки.

Степан Аданич, председатель правления JANAF, заявил в четверг, что контракт с NIS составляет 30% дохода компании. Если санкции сохранятся, до конца года она может потерять 18 миллионов евро (21 миллион долларов США).

По словам трейдеров, без доступа к трубопроводу JANAF из хорватского Адриатического моря, возможности Сербии по импорту сырой нефти в больших масштабах ограничены.

Одной из альтернатив мог бы быть импорт топлива на баржах по реке Дунай, по железной дороге или грузовиками, хотя торговцы сомневались, что другие региональные поставщики смогут компенсировать утраченные потоки,

Директор по розничной торговле NIS Бояна Радоевич заявила, что автозаправочные станции будут продолжать работать, а NIS обеспечила достаточно нефти для продолжения работы своего НПЗ вблизи Белграда. Вместе с тем президент страны Александар Вучич дает неутешительные прогнозы.

Сколько еще сможет работать NIS?

Вучич заявил, что новые санкции ввели против нефтяной промышленности Сербии в целом, и это не вопрос функционирования только одной компании, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт президента.

Это очень тяжелые последствия для всей нашей страны, в политическом, экономическом, социальном и любом другом смысле. Самое важное, чтобы граждане Сербии понимали, что это не направлено против отдельного лица, против кого-то из государственного аппарата, что это то, что коснется каждого гражданина нашей страны,

– сказал Вучич.

По его словам, нефтеперерабатывающий завод может работать без дополнительного притока нефти до 1 ноября.

Вместе с тем будет вопрос времени, когда на заправках NIS будут отключены платежи карточками Visa, MasterCard и American Express, и что можно будет расплачиваться карточкой Dina и наличными.

