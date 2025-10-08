Какое решение приняли послы?

Решение послов позволило преодолеть первый политический барьер для принятия закона. Позже в этом месяце за него будут голосовать правительства стран ЕС, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

На закрытой встрече в среду послы ЕС согласились передать законопроект на рассмотрение своим министрам для одобрения на заседании 20 октября,

По словам дипломатов, почти все страны ЕС выразили поддержку плану Еврокомиссии. Это свидетельствует, что закон, вероятно, все-таки будет принят, несмотря на критику Венгрии и Словакии, которые стремятся сохранить тесные связи с Россией.

До 20 октября будут продолжаться переговоры по техническим изменениям в закон.

Стоит знать! Заметим, что Брюссель активизировал усилия по отказу от российских энергоносителей на фоне давления со стороны США. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи с американским президентом Дональдом Трампом отметила, что ЕС системно продвигается к полной энергетической независимости от России, отметили в Белом доме.

Что предусматривает закон?

Одним из главных пунктов закона, вызывающего дискуссии, остается вопрос, должны ли экспортеры СПГ в Европу получать предварительное разрешение на поставку и проходить проверку на таможне в портах ЕС, чтобы удостовериться, что газ не российский.

Сейчас Франция и Италия поддерживают общий план. Однако предлагают или предварительное согласование поставок, если это возможно быстро реализовать, или проверку на таможне по прибытию.

Если закон будет принят, он положит конец многолетней зависимости Европы от российской нефти и газа,

– отмечает издание.

Закон предусматривает:

с января 2026 года прекращается импорт газа по новым контрактам;

с июня 2026 года – по действующим краткосрочным соглашениям;

с января 2028 года – по долгосрочным контрактам.

Закон также обяжет Венгрию и Словакию разработать национальные планы для полного прекращения российских энергоносителей до 2028 года.

Важно! Для принятия плана Еврокомиссии необходимо "квалифицированное большинство" стран ЕС, то есть не менее 55% государств. После этого страны блока и парламент будут согласовывать окончательный текст закона.

Отказ от российских энергоносителей: что известно?