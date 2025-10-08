Какие меры разрушат военную экономику России?

Генерал Дэвид Петреус считает возможным разрушить военную экономику России, сообщает 24 Канал со ссылкой на Welt.

Смотрите также "Томагавки" даже без запуска могут усадить Путина за стол переговоров, – The Telegraph

По его словам, сейчас появилась возможность наказать тех, кто способствует России: тех, кто продает компоненты, микросхемы и детали, которые позволяют российскому военно-промышленному комплексу продолжать производство оружия.

Петреус считает, что для уничтожения "военной машины" Путина, необходимо как можно быстрее принять санкции против покупателей российской нефти и газа. Этому также помогают украинские атаки на российские НПЗ.

Если удастся преодолеть экспорт российских энергоносителей, то Россия останется без денег, ведь деньги российского фонда социального обеспечения могут закончиться в следующем году.

Петреус считает, что эти факторы позволят украинцам "остановить россиян на поле боя", и тогда Путин поймет, что он не может позволить себе продолжать эту войну.

Если объединить все эти меры – разрушить российскую военную экономику, наказать тех, кто ей способствует, и поддержать Украину еще больше, чем это делали до сих пор, – то вы измените динамику на поле боя,

– рассказал Петреус.

Какой план победы от Петреуса?

В сентябре Дэвид Петреус рассказал, что поможет Украине выиграть войну, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

По его словам, украинская стратегия беспилотной войны уже доказала свою эффективность. Благодаря массовому применению ударных FPV-дронов, морских беспилотников и дальнобойных платформ Киев сумел компенсировать недостаток авиации и флота, удерживая российские войска в состоянии затяжного противостояния.

Петреус также предложил трехступенчатый план, который, по его словам, способен обеспечить Украине победу:

Массовое производство беспилотных систем;

Гарантии безопасности от Запада;

Усиление санкций против России.

Генерал подчеркнул, что эти шаги должны быть реализованы одновременно, поскольку в противном случае Москва сохранит возможность затягивать войну.

В каком состоянии экономика России сейчас?