00:30, 1 декабря

По словам Трампа, американская переговорная команда "чувствует себя хорошо" после встречи в Майами. Однако он отметил, сейчас в Украине есть ряд "мелких, но непростых проблем".

На уточняющий вопрос журналистки, о каких именно проблемах идет речь, Трамп прямо заявил: "В Украине сложилась ситуация с коррупцией – и это не помогает".