Что произошло в Украине 1 декабря?
Оккупанты продвинулись возле Мирнограда
Трамп вспомнил о коррупционном скандале в Украине на фоне мирных переговоров
Согласно обновленной карте, российские войска протиснулись в направлении населенного пункта Мирноград Донецкой области.
Отметим, что за минувшие сутки на разных участках фронта произошло 271 боевое столкновение. Самой интенсивной оставалась ситуация на Покровском направлении, где враг совершил 76 штурмовых атак.
По словам Трампа, американская переговорная команда "чувствует себя хорошо" после встречи в Майами. Однако он отметил, сейчас в Украине есть ряд "мелких, но непростых проблем".
На уточняющий вопрос журналистки, о каких именно проблемах идет речь, Трамп прямо заявил: "В Украине сложилась ситуация с коррупцией – и это не помогает".