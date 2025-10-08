Які заходи зруйнують військову економіку Росії?

Генерал Девід Петреус вважає можливим зруйнувати військову економіку Росії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Welt.

За його словами, зараз з'явилася можливість покарати тих, хто сприяє Росії: тих, хто продає компоненти, мікросхеми і деталі, які дають змогу російському військово-промисловому комплексу продовжувати виробництво зброї.

Петреус вважає, що для знищення "військової машини" Путіна, необхідно якнайшвидше ухвалити санкції проти покупців російської нафти та газу. Цьому також допомагають українські атаки на російські НПЗ.

Якщо вдасться подолати експорт російських енергоносіїв, то Росії залишиться без грошей, адже гроші російського фонду соціального забезпечення можуть закінчитися наступного року.

Петреус вважає, що ці чинники дозволять українцям "зупинити росіян на полі бою", і тоді Путін зрозуміє, що він не може дозволити собі продовжувати цю війну.

Якщо об'єднати всі ці заходи – зруйнувати російську військову економіку, покарати тих, хто їй сприяє, і підтримати Україну ще більше, ніж це робили до цього часу, – то ви зміните динаміку на полі бою,

– розповів Петреус.

Який план перемоги від Петреуса?

У вересні Девід Петреус розповів, що допоможе Україні виграти війну, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

За його словами, українська стратегія безпілотної війни вже довела свою ефективність. Завдяки масовому застосуванню ударних FPV-дронів, морських безпілотників і далекобійних платформ Київ зумів компенсувати нестачу авіації та флоту, утримуючи російські війська в стані затяжного протистояння.

Петреус також запропонував триступеневий план, який, за його словами, здатний забезпечити Україні перемогу:

Масове виробництво безпілотних систем;

Гарантії безпеки від Заходу;

Посилення санкцій проти Росії.

Генерал підкреслив, що ці кроки мають бути реалізовані одночасно, оскільки в іншому разі Москва збереже можливість затягувати війну.

