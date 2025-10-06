Чому литовський міністр закликав ЄС відмовитися від імпорту?

Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс звернувся до ЄС після чергової атаки на Україну, повідомляє 24 Канал з посиланням на допис політика в X.

Once again, Russia has deliberately unleashed hundreds of drones and missiles on #Ukraine’s civilian and energy infrastructure.



The Kremlin continues to pursue its terrorist objectives: to freeze, starve, and terrorize the nation into surrender. Russia will not seek peace… pic.twitter.com/BL3yVEHQjb — Kęstutis Budrys (@BudrysKestutis) October 5, 2025

За його словами, Росія знову навмисно вдарила сотнями безпілотників та ракет по цивільній та енергетичній інфраструктурі України, тому Європа має покласти край імпорту нафти й газу з Росії.

Росія продовжує переслідувати свої терористичні цілі: заморожувати, морити голодом та тероризувати Україну, примушуючи до капітуляції. Ми повинні припинити задовольняти її імперський апетит та покласти край тероризму. Скільки ще українців має загинути, перш ніж Європа рішуче припинить імпорт російської нафти та газу?!

– написав політик.

Скільки нафти й газу імпортує Європа з Росії?

Імпорт російської нафти до Євросоюзу різко впав, пише 24 Канал з посиланням на Politico.

До війни у 2021 році ЄС імпортував 45% природного газу та 27% сирої нафти з Росії. Торік ця частка знизилася до 19% для газу і 3% для нафти. У 2024 році ЄС витратив 21,9 мільярда євро на російські викопні енергоносії, що становило приблизно 10% від загальних експортних доходів Росії у світі.

Але Угорщина та Словаччина залишаються залежними від російського імпорту, користуючись знижками на нафту. Угорщина збільшила свою залежність від російської сирої нафти з 61% до вторгнення до 86% у 2024 році, а Словаччина залишалася майже на 100% залежною від постачання з Москви.

Що відомо про відмову ЄС від енергоносіїв з Росії?