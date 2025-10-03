Хто може стати постачальником газу для Угорщини?

Заступник держсекретаря з розвитку східних відносин Угорщини Адам Штіфтер повідомив, що Угорщина розглядає ще одного партнера для імпорту газу, передає 24 Канал з посиланням на азербайджанське видання Caliber.

Дивіться також Купуватиме у США: Індія змінює стратегію через торгівельну війну з Вашингтоном

У сфері енергетики ми розраховуємо на Туркменістан, як на надійного партнера. Угорщина залежить від імпорту природного газу, тому сподіваємося, що Туркменістан у найближчому майбутньому стане постачальником газу до Європи, а саме до Угорщини,

– сказав Штіфтер.

Проте аналітикиня Freedom Finance Global Наталія Мільчакова зазначила, що поки невідомо, скільки газу зможе поставити Туркменістан і яким чином.

Доведеться використовувати трубопровідну інфраструктуру або Азербайджану, який сам має плани на експорт газу до Європи, або Ірану, з яким у Євросоюзу дуже непрості відносини через санкції, або постачати газ через "Турецький потік" на основі контракту з "Газпромом",

– пояснює Мільчакова.

У кого ще Угорщина купуватиме газ замість Росії?

2 жовтня глава МЗС Угорщини Петер Сійярто повідомив про підписання історичного контракту на закупівлю зрідженого природного газу (СПГ), повідомляє 24 Канал з посиланням на

Він укладений із французькою компанією Engie і діятиме з 2028 по 2038 рік. Загальний обсяг поставок складе 4 мільярди кубометрів.

На початку вересня Угорщина також уклала контракт на купівлю 2 мільярдів кубометрів газу щорічно з британською Shell. Постачання розпочнеться у 2026 році, а сама угода розрахована на 10 років. Газ доставлятиметься через Чехію та Німеччину.

Що відомо про закупівлі російських енергоносіїв Угорщиною?