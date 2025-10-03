Хто може стати постачальником газу для Угорщини?
Заступник держсекретаря з розвитку східних відносин Угорщини Адам Штіфтер повідомив, що Угорщина розглядає ще одного партнера для імпорту газу, передає 24 Канал з посиланням на азербайджанське видання Caliber.
У сфері енергетики ми розраховуємо на Туркменістан, як на надійного партнера. Угорщина залежить від імпорту природного газу, тому сподіваємося, що Туркменістан у найближчому майбутньому стане постачальником газу до Європи, а саме до Угорщини,
– сказав Штіфтер.
Проте аналітикиня Freedom Finance Global Наталія Мільчакова зазначила, що поки невідомо, скільки газу зможе поставити Туркменістан і яким чином.
Доведеться використовувати трубопровідну інфраструктуру або Азербайджану, який сам має плани на експорт газу до Європи, або Ірану, з яким у Євросоюзу дуже непрості відносини через санкції, або постачати газ через "Турецький потік" на основі контракту з "Газпромом",
– пояснює Мільчакова.
У кого ще Угорщина купуватиме газ замість Росії?
2 жовтня глава МЗС Угорщини Петер Сійярто повідомив про підписання історичного контракту на закупівлю зрідженого природного газу (СПГ), повідомляє 24 Канал з посиланням на
Він укладений із французькою компанією Engie і діятиме з 2028 по 2038 рік. Загальний обсяг поставок складе 4 мільярди кубометрів.
На початку вересня Угорщина також уклала контракт на купівлю 2 мільярдів кубометрів газу щорічно з британською Shell. Постачання розпочнеться у 2026 році, а сама угода розрахована на 10 років. Газ доставлятиметься через Чехію та Німеччину.
Що відомо про закупівлі російських енергоносіїв Угорщиною?
Угорщина не відмовиться від російських енергоносіїв через їх дешевизну та надійність, заявив прем'єр Віктор Орбан. Орбан наголосив, що зміни у постачанні вплинуть не лише на економіку, але й на обороноздатність країни.
Водночас глава МЗС Словаччини Юрай Бланар заявив, що Братислава готова вести дискусію про відмову від російського газу та нафти, але робити це негайно держава не може. Він пояснив, що країна не має інших стабільних і водночас доступних за ціною джерел постачання.