Що сказав Орбан щодо енергоносіїв Росії?

Згідно з його слів, Будапешт має дві причини цього не робити, пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю угорського політика.

Орбан пояснив, що якщо країна припинить отримувати газ і нафту від Москви, то Угорщині доведеться шукати енергоносії десь ще в іншому місці.

Будь-яке інше джерело постачання менш надійне, ніж зафіксоване довгостроковими контрактами російське,

– заявив Віктор Орбан.

Таким чином Росія "гарантує безпеку Угорщини", про що сказав угорський прем'єр. Ба більше, він торкнувся теми економічного аспекту.

Річ у тім, що енергоносії з Росії дешевші за будь-які альтернативні варіанти. А відмова він них автоматично призведе до необхідності підвищувати ціни для населення країни.

Чому угорські родини повинні платити більше за енергію? Це питання не лише економіки, а й соціальної справедливості,

– зробив заяву Орбан.

Угорський політик підкреслив, що його країна є суверенною державою та сама приймає рішення, незалежно від зовнішнього тиску. А енергетичні питання дуже тісно пов’язані з безпекою країни.

Зверніть увагу! Орбан додав, що будь-які зміни у постачанні енергоносіїв впливають не тільки на економіку країни, а й на її обороноспроможність.

Що ще казали Орбан та Фіцо щодо російської нафти?

Прем'єр-міністри Угорщини та Словаччини вже не вперше виступають проти відмови від нафти з Росії. Вони заявляли. що відмова від постачання через нафтопровід "Дружба" є для їх країн економічно та технічно неможливою. Про це пише Bloomberg.

Ніхто не має права казати нам, звідки брати газ і нафту, адже згідно з міжнародним правом саме суверенна країна вирішує власний енергетичний баланс,

– сказав Фіцо.

Зауважте! Зокрема політики вважають бажання ЄС відмовитися від російської енергії "політичним та ідеологічним рішенням".

