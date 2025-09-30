Що сказав Орбан щодо енергоносіїв Росії?
Згідно з його слів, Будапешт має дві причини цього не робити, пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю угорського політика.
Читайте також Зовсім інша історія: що стоїть за дивними діями Угорщини щодо України
Орбан пояснив, що якщо країна припинить отримувати газ і нафту від Москви, то Угорщині доведеться шукати енергоносії десь ще в іншому місці.
Будь-яке інше джерело постачання менш надійне, ніж зафіксоване довгостроковими контрактами російське,
– заявив Віктор Орбан.
Таким чином Росія "гарантує безпеку Угорщини", про що сказав угорський прем'єр. Ба більше, він торкнувся теми економічного аспекту.
Річ у тім, що енергоносії з Росії дешевші за будь-які альтернативні варіанти. А відмова він них автоматично призведе до необхідності підвищувати ціни для населення країни.
Чому угорські родини повинні платити більше за енергію? Це питання не лише економіки, а й соціальної справедливості,
– зробив заяву Орбан.
Угорський політик підкреслив, що його країна є суверенною державою та сама приймає рішення, незалежно від зовнішнього тиску. А енергетичні питання дуже тісно пов’язані з безпекою країни.
Зверніть увагу! Орбан додав, що будь-які зміни у постачанні енергоносіїв впливають не тільки на економіку країни, а й на її обороноспроможність.
Що ще казали Орбан та Фіцо щодо російської нафти?
Прем'єр-міністри Угорщини та Словаччини вже не вперше виступають проти відмови від нафти з Росії. Вони заявляли. що відмова від постачання через нафтопровід "Дружба" є для їх країн економічно та технічно неможливою. Про це пише Bloomberg.
Ніхто не має права казати нам, звідки брати газ і нафту, адже згідно з міжнародним правом саме суверенна країна вирішує власний енергетичний баланс,
– сказав Фіцо.
Зауважте! Зокрема політики вважають бажання ЄС відмовитися від російської енергії "політичним та ідеологічним рішенням".
Що відомо про ситуацію зі Словаччиною?
Зеленський повідомив, що Україна запропонує Словаччині альтернативи російським газу та нафті. Про це він домовився з прем'єр-міністром країни Робертом Фіцо.
Глава МЗС Словаччини Юрай Бланар заявив, що країна готова обговорювати відмову від російських енергоносіїв, але не негайно. Згідно з його слів, Братислава не має інших варіантів, які були б сталими та водночас за доступною ціною.