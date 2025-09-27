Пізніше відбудеться зустріч урядів України та Словаччини. Про це повідомляє 24 Канал.
Дивіться також ЄС шукає способи, як перекрити "Дружбу" для Угорщини та Словаччини, – Bloomberg
Що Зеленський розповів про ресурсні переговори зі Словаччиною?
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна невдовзі запропонує Словаччині альтернативи російським газу та нафті. Про це він домовився з прем'єр-міністром країни Робертом Фіцо. У жовтні також можу відбутися зустріч між Україною та Словаччиною на рівні урядів.
Буде засідання урядовців в Словаччині, де Україна може запропонувати і вже запропонує альтернативні кроки щодо енергетичної підтримки,
– зазначив Зеленський.
Чи може Словаччина відмовитися від російських енергоносіїв?
Глава МЗС Словаччини Юрай Бланар заявив, що Словаччина відкидає тиск на відмову від нафти й газу Росії, оскільки втрата контрактів до 2034 року може обійтися в 10 мільярдів євро.
Президент України Володимир Зеленський вважає, що Словаччина може припинити імпорт російських енергоресурсів, якщо матиме альтернативні джерела постачання
Міністерка економіки Словаччини заявила, що допоки є альтернативний маршрут і пропускна здатність достатня, Словаччина не має проблем із диверсифікацією. Але повне відключення від російських поставок становило б ризик, оскільки Словаччина розташована на самому кінці альтернативних маршрутів постачання із Заходу.