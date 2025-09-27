Пізніше відбудеться зустріч урядів України та Словаччини. Про це повідомляє 24 Канал.

Що Зеленський розповів про ресурсні переговори зі Словаччиною?

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна невдовзі запропонує Словаччині альтернативи російським газу та нафті. Про це він домовився з прем'єр-міністром країни Робертом Фіцо. У жовтні також можу відбутися зустріч між Україною та Словаччиною на рівні урядів.

Буде засідання урядовців в Словаччині, де Україна може запропонувати і вже запропонує альтернативні кроки щодо енергетичної підтримки,

– зазначив Зеленський.

Чи може Словаччина відмовитися від російських енергоносіїв?