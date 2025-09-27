Позже состоится встреча правительств Украины и Словакии. Об этом сообщает 24 Канал.

Что Зеленский рассказал о ресурсных переговорах со Словакией?

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина вскоре предложит Словакии альтернативы российским газу и нефти. Об этом он договорился с премьер-министром страны Робертом Фицо. В октябре также могу состояться встреча между Украиной и Словакией на уровне правительств.

Будет заседание чиновников в Словакии, где Украина может предложить и уже предложит альтернативные шаги по энергетической поддержке,

– отметил Зеленский.

Может ли Словакия отказаться от российских энергоносителей?