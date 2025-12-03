Что сказал Владимир Зеленский?

Темп трансформации неплохой, пишет 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского.

Смотрите также Наблюдательный совет Энергоатома оказался фейковым, – Железняк

Согласно его словам, это должно обеспечить полноценную прозрачность управления.

В частности, сегодня, 3 декабря, будут прекращены полномочия существенной части состава наблюдательных советов основных государственных энергетических компаний:

Центрэнерго; Оператор ГТС; Оператор рынка; Украинские распределительные сети; Энергетическая компания Украины.

Новые члены наблюдательных советов должны быть назначены уже в декабре в соответствии с четкой, справедливой процедурой.

Поручил министру обороны Украины Денису Шмыгалю провести безотлагательную перезагрузку наблюдательных советов и в оборонной сфере,

– сообщил Зеленский.

Президент подчеркнул: именно через наблюдательные советы происходит управление и контроль за внутренними процессами в компаниях, и это должно обеспечиваться на сто процентов.

Интересно! Зеленский поручил также Премьер-министру информировать основных партнеров Украины о мерах, которые Кабинет Министров принимает для обеспечения доверия к Украине, украинских институтов.

Напомним, что правительство решило провести масштабную проверку государственных компаний. Об этом сообщала Юлия Свириденко.

Готовим комплексное решение по всем государственным компаниям, в частности энергетических. Проводим аудит и поручили наблюдательным советам проверить состояние работы, особенно в части закупок,

– написала Свириденко.

Еще в ноябре правительство приняло такие решения:

представление об увольнении двух министров; санкции против фигурантов материалов НАБУ; перезапуск "Энергоатома" – отстранение руководства и начало аудита компании.

Заметьте! Свириденко подчеркнула: во время полномасштабной войны, когда враг ежедневно разрушает энергетику, а страна живет по графикам отключений света, любая коррупция недопустима.

Что известно об аудите Энергоатома?