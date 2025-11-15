В других крупных энергокомпаниях обновят представителей государства в наблюдательных советах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского в телеграмме.

Как планируют перезагружать крупнейшие энергетические компании Украины?

Зеленский поручил ускорить перезагрузку 4 крупнейших энергокомпаний Украины.

В "Энергоатоме" за неделю должны обеспечить все условия для формирования нового наблюдательного совета, а дальше – полная перезагрузка правления.

В "Укргидроэнерго" организуют срочный конкурс на нового руководителя и доформирование наблюдательного совета.

"Оператор ГТС" доформирует набсовет и организует срочный конкурс на гендиректора.

В "Нафтогаз Украины" проведут конкурс в наблюдательном совете. Обновленный состав должен заработать уже в январе 2026 года.

В остальных крупных энергетических государственных компаний должно состояться обновление представителей государства в наблюдательных советах.

