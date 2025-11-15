У інших великих енергокомпаніях оновлять представників держави у наглядових радах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського у телеграмі.

Як планують перезавантажувати найбільші енергетичні компанії України?

Зеленський доручив прискорити перезавантаження 4 найбільших енергокомпаній України.

В "Енергоатомі" за тиждень мають забезпечити всі умови для формування нової наглядової ради, а далі – повне перезавантаження правління.

В "Укргідроенерго" організують терміновий конкурс на нового керівника і доформування наглядової ради.

"Оператор ГТС" доформує наглядову раду і організує терміновий конкурс на гендиректора.

У "Нафтогаз України" проведуть конкурс в наглядовій раді. Оновлений склад має запрацювати вже у січні 2026 року.

У решті великих енергетичних державних компаній має відбутись оновлення представників держави в наглядових радах.

