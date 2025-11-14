Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".
Хто може очолити Міненерго?
Співрозмовники видання зазначили, що основними кандидатами на пост міністра енергетики станом на сьогодні є народні депутати від "Слуги народу" Андрій Герус та Андрій Жупанін.
Водночас повідомляється, що Сергій Корецький більше не розглядається як основний кандидат, адже він не хоче переходити з НАК "Нафтогаз України" у систему виконавчої влади.
Сама Світлана Гринчук раніше написала заяву про відставку з поста міністра енергетики через корупційний скандал. Вона зазначила, що ніколи не порушувала закон, а зараз свідомо залишає пост.
14 листопада о 14:00 комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг розгляне подання прем'єр-міністерки Юлії Свириденко про звільнення очільниці Міненерго. Очікується, що комітет надасть свій висновок перед голосуванням у сесійній залі.
Корупційний скандал в енергетиці: коротко
10 листопада НАБУ повідомило про проведення масштабної операції з викриття корупційних схем в енергетичній сфері, яку реалізують разом зі САП. Організатором схеми був бізнесмен Тимур Міндіч.
Слідство встановило, що незаконне збагачення здійснювалось через систематичну вимогу неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" у розмірі 10 – 15% від вартості контрактів.
До слова, 24 Канал також зібрав реакцію західних медіа та офіційних осіб на корупційний скандал, щоб оцінити можливий вплив на подальшу підтримку України у війні з Росією та вступ у Євросоюз.