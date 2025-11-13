Корупційний скандал, який вибухнув навколо української енергетики, став одним із тих випадків, коли внутрішня історія миттєво перетворюється на міжнародну. Причина такої уваги доволі проста, адже крім викриття масштабної корупційної схеми у вищих ешелонах влади Україна переживає один із найскладніших енергетичних сезонів за всю війну.

Росія системно б'є по генерації та мережах, а відключення світла вже стали частиною українського побуту. У цей момент слідчі НАБУ та САП розкривають схему на понад 100 мільйонів доларів – саме в секторі, відповідальному за збереження електрики взимку. Для Заходу ця ситуація створює певний дисонанс.

24 Канал зібрав реакцію західних медіа та офіційних осіб на корупційний скандал в Україні, щоб оцінити, який це матиме вплив на подальшу підтримку Києва у війні з Росією та чи стане така гучна корупційна історія перешкодою на шляху вступу України у Євросоюз.

Корупційний скандал в Україні: що пишуть західні ЗМІ?

Реакційні матеріали західної преси з'явилися того ж дня, коли слідчі оприлюднили перші матеріали розслідування. У британському виданні Financial Times зауважили, що розслідування НАБУ тривало понад рік та передбачало десятки обшуків і тривалі прослуховування керівників енергетичного сектору.



Ексміністр енергетики Герман Галущенко – один з основних фігурантів справи / Фото Львівської ОВА

Видання акцентувало на тому, що корупційні оборудки торкнулася контрактів, пов'язаних із будівництвом споруд, потрібних для захисту критичної інфраструктури України від російських безпілотників та ракет. Саме тому справа викликає нервову реакцію в столицях, які фінансують стабілізацію української енергосистеми.

Вже в американському інформагентстві Reuters зазначили, що під підозрою опинилися особи з близького оточення президента України Володимира Зеленського, а сама схема працювала через класичний механізм, колі відкати йшли з контрактів на обладнання та послуги для Енергоатому. Reuters одразу наголосило, що це "найбільша справа такого масштабу під час повномасштабної війни" та що вона зачіпає галузь, яку партнери вважають стратегічною. Окремим маркером стала інформація про записи розмов фігурантів, які слідчі збирали багато місяців.

Американське видання Bloomberg подало історію з більш економічного ракурсу. В матеріалі зазначають, що підозри та відставки топчиновників можуть вплинути на довіру донорів і темпи відновлення енергетики, зокрема в зимовий період. Окремо видання наголосило на тому, що інвестори та уряди – партнери України уважно відстежують, чи здатен Київ захистити енергетичні контракти від політичного впливу та неформальних домовленостей.

У французькому Le Monde акцентували на тому, що серед ключових підозрюваних опинився бізнесмен і давній партнер президента в медіабізнесі Тимур Міндіч, що тільки поглибило політичний складник скандалу. Французькі журналісти відзначили, що справа не лише у вкрадених грошах, але й у тому, наскільки близько ця корупційна мережа наближена до владної вертикалі.



Тимур Міндіч (зліва) за кілька годин до обшуків виїхав з України / Скриншот з прєкту "Схеми"

У підсумку перший тиждень після викриття даних слідства перетворив історію Енергоатому на міжнародну тему. Для Заходу вочевидь важливо побачити не лише покарання, але також і зрозуміти, чи здатна українська держава захистити одну з найчутливіших галузей від корупції під час масштабної зовнішньої загрози.

Чи вплине скандал в Енергоатомі на переговори про членство в ЄС?

Вже після перших обшуків та відставок історія перетворилася на політичний тест для української влади. Західні медіа почали розглядати скандал як індикатор того, чи зможе Київ виконати вимоги Брюсселя до верховенства права у вирішальний момент переговорів щодо членства в ЄС.

Водночас майже всі видання наголошували, що проблемою є не лише сама корупція, а й те, чи здатна українська держава гарантувати незалежність антикорупційних органів, особливо після сумнозвісної спроби послабити їх улітку цього року.



Протести за відновлення незалежності антикорупційних органів у Києві, серпень 2025 року / Фото Getty Images

В американському The Washington Post зазначили, що справа стала лакмусовим папірцем після літніх спроб Києва послабити антикорупційні органи. Видання зазначає, що навіть найжорсткіші антикорупційні кроки нездатні переконати партнерів, якщо в них виникне враження, що слідство може зупинитися або оминути політично чутливі фігури. У матеріалі також наголошують на тому, що Росія активно використовує будь-які корупційні скандали в Україні, щоб переконати партнерів припинити підтримку Києва.

Водночас левова частка американських республіканців, які скептично ставляться до фінансування підтримки України, вчергове отримує підтвердження своїм переконанням, що створює додаткові ризики, адже Сполученими Штатами сьогодні керує президент саме з Республіканської партії.



Окремо автори наголосили, що сьогодні США важливо побачити не лише гучні відставки, а також незворотність самого судового процесу незалежно від статусу фігурантів справи.

В іншому матеріалі Reuters зазначили, що розслідування збігається з підготовкою Києва до відкриття нових переговорних етапів про вступ у ЄС. Агентство нагадує, що саме верховенство права, прозорість інституцій та захист антикорупційних органів залишаються трьома основними критеріями, за якими Європейська комісія оцінюватиме прогрес України на цьому шляху.

Для європейських дипломатів цей скандал став перевіркою того, чи готовий Київ дозволити слідчим дійти до кінця, навіть якщо це завдасть йому політичних збитків.



Володимир Зеленський виступає на саміті Євросоюзу, жовтень 2025 року / Фото Getty Images

Німецьке видання Deutsche Welle, цитуючи представників української опозиції, пише, що скандал загострює питання довіри між Брюсселем і Києвом, оскільки справа зачіпає критично важливу енергетичну сферу, стан якої великою мірою залежить від міжнародної підтримки. DW пише, що ЄС уважно стежить, чи не спробує влада адміністративно вплинути на слідство, адже саме енергетична безпека була важливим аргументом у наданні Україні масштабних пакетів допомоги з боку партнерів.

Водночас у британському Guardian наголосили на проблемі внутрішньої довіри. Енергетика, тривалі відключення світла та російські обстріли створили підґрунтя, на якому гучний корупційний скандал сприймається вже як удар по суспільних очікуваннях. Автори зазначають, що успіх уряду залежить не лише від покарання фігурантів, а й від здатності повернути громадянам відчуття, що уряд контролює критичну інфраструктуру та не дозволяє заробляти корупційні гроші на такому чутливому питанні.

У підсумку західні медіа дійшли спільного висновку, що цей скандал став болючим ударом для української влади, але поки не смертельним. Натомість Київ більше не може дозволити собі ані символічних поступок, ані половинчастих рішень, адже прозорість, незалежність слідства та повна зупинка корупційних практик на тлі воєнних дій, стають не лише політичними вимогами з боку партнерів Україні, але й обов'язковою умовою для політичного виживання всередині країни.

Західні політики реагують стримано, але не всі: що кажуть про українську корупцію у Європі?

Корупційний скандал в енергетичному секторі швидко став не лише внутрішньоукраїнською кризою, але й подією, за якою уважно спостерігають та оцінюють фактично у всіх столицях, що підтримують Київ, і реакції партнерів виявилися дуже різними.

Деякі висловили стримане заохочення, деякі – жорсткі попередження. Та найгірше, що подібні скандали створюють тло для маніпуляцій із боку противників Україні.



Кая Каллас під час слухань в Європейському парламенті

Одна з перших реакцій від офіційних осіб пролунала від високої представниці ЄС із закордонних справ Каї Каллас, яка в коментарі для Reuters одночасно похвалила українську владу за швидку реакцію, але на додачу окреслила глибокі ризики, назвавши скандал "надзвичайно прикрим":

Вони діють дуже рішуче. Для корупції немає місця, особливо зараз. Це буквально гроші людей, які мають іти на передову… Дуже важливо, щоб вони діяли швидко та ставилися до цього дуже серйозно, – наголосила Кая Каллас.

У Німеччині урядова реакція була ще більш стриманою, але дуже подібною за своїм змістом. Речник федерального уряду Стеффен Гебештрайт через німецькі медіа заявив, що уряд країни пильно стежитиме за подальшим розвитком подій:

Ми продовжуємо бути на боці України, особливо в таких ситуаціях… Добре, що український уряд пообіцяв повну прозорість, саме цього ми й очікували, – заявив Гебештрайт.

Згодом із заявою на полях саміту G7 в Канаді виступив і очільник МЗС Німеччини Йоханн Вадефуль. Голова відомства наголосив, що попри корупцію в Енергоатому Німеччина збереже підтримку України у спротиві збройній агресії Росії:

Ми чітко дали зрозуміти українському міністру закордонних справ Андрію Сибізі, що Україні потрібна рішуча боротьба з корупцією, щоб підтримка Заходу залишалася переконливою, – наголосив голова дипломатії Німеччини.

Однак навколо скандалу одразу почалися маніпуляції та накручування з боку противників вступу України в ЄС. Повністю протилежною стриманій реакції Німеччині стала заява з боку Угорщини. Міністр закордонних справ країни Петер Сійярто використав скандал як аргумент проти подальшого фінансування України.

Настав час зупинити це божевілля – потрібно припинити надсилати гроші європейських громадян в Україну! – пише Сіярто.

Уряд Угорщини є одним з найбільших скептиків вступу України в ЄС та підтримки Києва у війні з РФ / Фото з Facebook Петера Сіярто

За його словами, корупційні скандали в Україні лише підтверджують ризики щодо коштів ЄС, що виділяються на допомогу. Втім, варто зазначити, що реакція Будапешта поки не знайшла підтримки в інших європейських столицях.

Однак найголовніше в тому, що українська влада публічно продемонструвала готовність діяти. Американські медіа розбирають на цитати заяву президента Зеленського, який пообіцяв відповідальність кожного причетного до подібних корупційних оборудок.

Якщо ж оцінювати сукупну реакцію партнерів, можна прослідкувати чіткий сигнал, коли сам скандал не підірвав зовсім підтримку України, але помітно підвищив планку вимог до української влади. Брюссель і Берлін очікують повного доведення справи до кінцевих вироків, а окремі скептичні уряди, як от в Будапешті, вочевидь продовжать використовувати скандал у власних інтересах.

Для України це означає, що антикорупційне розслідування стало елементом зовнішньої політики на рівні з оборонною стійкістю. І саме від того, наскільки переконливо країна доведе здатність очищувати критичні сектори від корупції, залежатимуть і подальша допомога, і довіра партнерів у процесі вступу у Євросоюз.