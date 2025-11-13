Коррупционный скандал, который разразился вокруг украинской энергетики, стал одним из тех случаев, когда внутренняя история мгновенно превращается в международную. Причина такого внимания довольно проста, ведь кроме разоблачения масштабной коррупционной схемы в высших эшелонах власти Украина переживает один из самых сложных энергетических сезонов за всю войну.

Россия системно бьет по генерации и сетям, а отключения света уже стали частью украинского быта. В этот момент следователи НАБУ и САП раскрывают схему на более чем 100 миллионов долларов – именно в секторе, ответственном за сохранение электричества зимой. Для Запада эта ситуация создает определенный диссонанс.

24 Канал собрал реакцию западных медиа и официальных лиц на коррупционный скандал в Украине, чтобы оценить, какое это будет иметь влияние на дальнейшую поддержку Киева в войне с Россией и станет ли такая громкая коррупционная история препятствием на пути вступления Украины в Евросоюз.

Коррупционный скандал в Украине: что пишут западные СМИ?

Реакционные материалы западной прессы появились в тот же день, когда следователи обнародовали первые материалы расследования. В британском издании Financial Times обратили внимание, что расследование НАБУ продолжалось более года и включало десятки обысков и длительные прослушивания руководителей энергетического сектора.



Экс-министр энергетики Герман Галущенко является одним из ключевых фигурантов дела / Фото Львовской ОВА

Издание акцентировало внимание на том, что коррупционные сделки коснулась контрактов, связанных со строительством сооружений, необходимых для защиты критической инфраструктуры Украины от российских беспилотников и ракет. Именно поэтому дело вызывает нервную реакцию в столицах, которые финансируют стабилизацию украинской энергосистемы.

Уже в американском информагентстве Reuters отметили, что под подозрением оказались лица из близкого окружения президента Украины Владимира Зеленского, а сама схема работала через классический механизм, когда откаты шли с контрактов на оборудование и услуги для Энергоатома. Reuters сразу отметило, что это "крупнейшее дело такого масштаба во время полномасштабной войны" и что оно затрагивает отрасль, которую партнеры считают стратегической. Отдельным маркером стала информация о записях разговоров фигурантов, которые следователи собирали много месяцев.

Американское издание Bloomberg подало историю с более экономического ракурса. В материале отмечают, что подозрения и отставки топ-чиновников могут повлиять на доверие доноров и темпы восстановления энергетики, в частности в зимний период. Отдельно издание отметило то, что инвесторы и правительства – партнеры Украины внимательно отслеживают, способен ли Киев защитить энергетические контракты от политического влияния и неформальных договоренностей.

Во французском Le Monde акцентировали на том, что среди ключевых подозреваемых оказался бизнесмен и давний партнер президента в медиабизнесе Тимур Миндич, что только углубило политическую составляющую скандала. Французские журналисты отметили, что дело не только в украденных деньгах, но и в том, насколько близко эта коррупционная сеть приближена к властной вертикали.



Тимур Миндич (слева) за несколько часов до обысков выехал из Украины / Скриншот из проекта "Схемы"

В итоге первая неделя после разоблачения данных следствия превратила историю Энергоатома в международную тему. Для Запада очевидно важно увидеть не только наказание, но также и понять, способно ли украинское государство защитить одну из самых чувствительных отраслей от коррупции во время масштабной внешней угрозы.

Повлияет ли скандал в Энергоатоме на переговоры о членстве в ЕС?

Уже после первых обысков и отставок история превратилась в политический тест для украинской власти. Западные медиа начали рассматривать скандал как индикатор того, сможет ли Киев выполнить требования Брюсселя к верховенству права в решающий момент переговоров о членстве в ЕС.

В то же время почти все издания отмечали, что проблемой является не только сама коррупция, но и то, способно ли украинское государство гарантировать независимость антикоррупционных органов, особенно после печально известной попытки ослабить их летом этого года.



Протесты за восстановление независимости антикоррупционных органов в Киеве, август 2025 года / Фото Getty Images

В американском The Washington Post отметили, что дело стало лакмусовой бумажкой после летних попыток Киева ослабить антикоррупционные органы. Издание отмечает, что даже самые жесткие антикоррупционные шаги неспособны убедить партнеров, если у них возникнет впечатление, что следствие может остановиться или обойти политически чувствительные фигуры. В материале также отмечают, что Россия активно использует любые коррупционные скандалы в Украине, чтобы убедить партнеров прекратить поддержку Киева.

При этом львиная доля американских республиканцев, которые скептически относятся к финансированию поддержки Украины, в очередной раз получает подтверждение своим убеждениям, что создает дополнительные риски, ведь Соединенными Штатами сегодня руководит президент именно из Республиканской партии.



Отдельно авторы отметили, что сегодня США важно увидеть не только громкие отставки, но также необратимость самого судебного процесса независимо от статуса фигурантов дела.

В другом материале Reuters отметили, что расследование совпадает с подготовкой Киева к открытию новых переговорных этапов о вступлении в ЕС. Агентство напоминает, что именно верховенство права, прозрачность институтов и защита антикоррупционных органов остаются тремя ключевыми критериями, по которым Европейская комиссия будет оценивать прогресс Украины на этом пути.

Для европейских дипломатов этот скандал стал проверкой того, готов ли Киев позволить следователям дойти до конца, даже если это нанесет ему политический ущерб.



Владимир Зеленский выступает на саммите Евросоюза, октябрь 2025 года / Фото Getty Images

Немецкое издание Deutsche Welle, цитируя представителей украинской оппозиции, пишет, что скандал обостряет вопрос доверия между Брюсселем и Киевом, поскольку дело затрагивает критически важную энергетическую сферу, состояние которой во многом зависит от международной поддержки. DW пишет, что ЕС внимательно следит, не попытается ли власть административно повлиять на следствие, ведь именно энергетическая безопасность была важным аргументом в предоставлении Украине масштабных пакетов помощи со стороны партнеров.

В то же время в британском Guardian отметили проблему внутреннего доверия. Энергетика, длительные отключения света и российские обстрелы создали почву, на которой громкий коррупционный скандал воспринимается уже как удар по общественным ожиданиям. Авторы отмечают, что успех правительства зависит не только от наказания фигурантов, но и от способности вернуть гражданам ощущение, что правительство контролирует критическую инфраструктуру и не позволяет зарабатывать коррупционные деньги на таком чувствительном вопросе.

В итоге западные медиа пришли к общему выводу, что этот скандал стал болезненным ударом для украинской власти, но пока не смертельным. Зато Киев больше не может позволить себе ни символических уступок, ни половинчатых решений, ведь прозрачность, независимость следствия и полная остановка коррупционных практик на фоне военных действий становятся не только политическими требованиями со стороны партнеров Украины, но и обязательным условием для политического выживания внутри страны.

Западные политики реагируют сдержанно, но не все: что говорят об украинской коррупции в Европе?

Коррупционный скандал в энергетическом секторе быстро стал не только внутриукраинским кризисом, но и событием, за которым внимательно наблюдают и оценивают фактически во всех столицах, поддерживающих Киев, и реакции партнеров оказались очень разными.

Некоторые выразили сдержанное поощрение, некоторые – жесткие предупреждения. Но хуже всего, что подобные скандалы создают фон для манипуляций со стороны противников Украины.



Кая Каллас во время слушаний в Европейском парламенте

Одна из первых реакций официальных лиц прозвучала от высокой представительницы ЕС по иностранным делам Каи Каллас, которая в комментарии для Reuters одновременно похвалила украинскую власть за быструю реакцию, но в дополнение очертила глубокие риски, назвав скандал "чрезвычайно досадным":

Они действуют очень решительно. Для коррупции нет места, особенно сейчас. Это буквально деньги людей, которые должны идти на передовую... Очень важно, чтобы они действовали быстро и относились к этому очень серьезно, – подчеркнула Кая Каллас.

В Германии правительственная реакция была еще более сдержанной, но очень похожей по своему содержанию. Представитель федерального правительства Стеффен Гебештрайт через немецкие медиа заявил, что правительство страны будет пристально следить за дальнейшим развитием событий:

Мы продолжаем быть на стороне Украины, особенно в таких ситуациях... Хорошо, что украинское правительство пообещало полную прозрачность, именно этого мы и ожидали, – заявил Гебештрайт.

Впоследствии с заявлением на полях саммита G7 в Канаде выступил и глава МИД Германии Йоханн Вадефуль. Глава ведомства подчеркнул, что несмотря на коррупцию в Энергоатоме Германия сохранит поддержку Украины в сопротивлении вооруженной агрессии России:

Мы четко дали понять украинскому министру иностранных дел Андрею Сибиге, что Украине необходима решительная борьба с коррупцией, чтобы поддержка Запада оставалась убедительной, – подчеркнул глава дипломатии Германии.

Однако вокруг скандала сразу начались манипуляции и накрутки со стороны противников вступления Украины в ЕС. Полностью противоположной сдержанной реакции Германии стало заявление со стороны Венгрии. Министр иностранных дел страны Петер Сийярто использовал скандал как аргумент против дальнейшего финансирования Украины.

Пришло время остановить это безумие – нужно прекратить посылать деньги европейских граждан в Украину! – пишет Сийярто.

Правительство Венгрии является одним из крупнейших скептиков вступления Украины в ЕС и поддержки Киева в войне с РФ / Фото из Facebook Петера Сийярто

По его словам, коррупционные скандалы в Украине лишь подтверждают риски для средств ЕС, выделяемых на помощь. Впрочем, стоит отметить, что реакция Будапешта пока не нашла поддержки в других европейских столицах.

Однако самое главное в том, что украинская власть публично продемонстрировала готовность действовать. Американские медиа разбирают на цитаты заявление президента Зеленского, который пообещал ответственность каждого причастного к подобным коррупционным оборудкам.

Если же оценивать совокупную реакцию партнеров, можно проследить четкий сигнал, когда сам по себе скандал не подорвал полностью поддержку Украины, но заметно повысил планку требований к украинской власти. Брюссель и Берлин ожидают полного доведения дела до конечных приговоров, а отдельные скептические правительства, такие как в Будапеште, очевидно продолжат использовать скандал в собственных интересах.

Для Украины это означает, что антикоррупционное расследование стало элементом внешней политики на уровне с оборонной устойчивостью. И именно от того, насколько убедительно страна докажет способность очищать критические секторы от коррупции, будут зависеть и дальнейшая помощь, и доверие партнеров в процессе вступления в Евросоюз.