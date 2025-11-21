Когда выберут новый наблюдательный совет?

Об этом заявил Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев во время встречи с журналистами, передает 24 Канал.

Алексей Соболев отметил, что сейчас в Украине находится миссия Международного валютного фонда, которая прорабатывает монетарный план, как перезапустить корпоративное управление в Энергоатоме.

Согласно последнему уставу, в (наблюдательном совете – 24 Канал) Энергоатома есть 7 членов, из них 4 независимых, а 3 – представители государства. Сейчас мы проговорим различные варианты того, как это можно сделать (перезапустить наблюдательный совет – 24 Канал),

– объяснил министр.

Глава Минэкономики также заявил, что наблюдательный совет в компанию, скорее всего, переизберут путем проведения нормальной процедуры конкурса, но ускоренно, так, чтобы наблюдательный совет появился до конца года. В этом в Кабмине есть поддержка со стороны партнеров.

Справочно! Алексей Соболев объяснил, что именно Минэкономики занимается перезагрузкой наблюдательного совета Энергоатома, потому что в функции министерства входит ответственность за корпоративное управление, а также министерство возглавляет номинационный комитет и, по сути, является главным органом, который обеспечивает всю конкурентную процедуру конкурса в НС.