Что известно об аудите Энергоатома?
Это сейчас является основным приоритетом, передает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.
Читайте также Энергоатом закупил серу по рекордной цене
Государственная аудиторская служба Украины проверит деятельность непосредственно аппарата управления предприятия, 10 его филиалов, в частности трех АЭС, за 2023 – 2025 годы. Промежуточные результаты аудита должны быть готовы уже в декабре.
Материалы аудита будут направлены в правоохранительные и антикоррупционные органы для соответствующего реагирования,
– сообщила Свириденко.
Параллельно началась подготовка аудита на других предприятиях:
- ООО "Оператор ГТС Украины";
- ПАО "Центрэнерго";
- АО "Укргаздобыча".
Согласно словам Юлии Свириденко, правительство ожидает регулярных отчетов о ходе всех проверок ежемесячно в течение всего периода.
Мы будем действовать оперативно, если будут выявлены нарушения,
– отметила политик.
Заметьте! В правительстве стремятся обеспечить полную прозрачность государственных предприятий.
Напомним, что сегодня Юлия Свириденко также сообщила, что на заседании Правительства утвердили план действий для обновления состава наблюдательных советов и исполнительных органов субъектов хозяйствования топливно-энергетического комплекса.
Таким образом продолжается полная перезагрузка энергетического сектора.
Ключевая задача, как написала премьер-министр Украины, это обновление менеджмента через формирование нового состава наблюдательных советов всех государственных компаний энергетического сектора. О состоянии выполнения плана планируют регулярно отчитываться.
Координирует выполнение этого плана Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
Важно! Первоочередная задача на этой неделе – это утвердить новый наблюдательный совет Энергоатома.
Что еще известно о ситуации?
Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал не менее 5 решений по управлению сферой энергетики на фоне скандала из-за коррупции.
Зеленский и Свириденко провели онлайн-совещание относительно дальнейших решений для очистки и перезагрузки управления сферой энергетики и связанными с этой сферой институтами.