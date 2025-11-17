Известно, что 17 ноября Алексею Чернышеву в ВАКС избирают меру пресечения по подозрению в незаконном обогащении. Об этом сообщает 24 Канал.

Как оправдывает свою причастность к коррупционному делу на Энергоатоме Чернышов?

По данным следствия, бывший чиновник посещал так называемую "прачечную" – место где легализовались средства, полученные незаконным путем. Этот объект контролировал руководитель схемы с "откатами" на Энергоатоме. Прокурор САП отмечает, что на пленках, обнародованных НАБУ, фигуранты дела называют Чернышова "Че Гевара".

Экс-вице-премьер признал, что на записях слышно голос, похожий на его, однако прямой идентификации не дал. Он отметил необходимость тщательного изучения записей и проверке контекста. А также добавил, что существуют другие текстовые диалоги, которые противоречат тому, что звучало ранее и настаивал на полном анализе всех материалов для точного установления лиц, о которых идет речь.

В то же время бывший вице-премьер заявил, что с большинством участников этого дела не знаком, не контактирует и не планирует общаться. А посещал объект, который в деле называют "прачечная", как гость "интеллектуального клуба". Также он подчеркнул, что в подозрении и ходатайстве об аресте следователи не внесли его в состав преступной группы.

Я понимаю, что ситуация с Энергоатомом – мощная информационная бомба. Я присоединяюсь ко всему осуждению общества, которое звучит по этой ситуации. Но, скажите мне, пожалуйста, какое отношение я имею к Энергоатому? Каким образом вообще Чернышов имеет отношение к этому делу? Как он сюда приобщен?

– сказал бывший чиновник.

На заседании по избранию меры пресечения Чернышов отметил, что он не терпит любые коррупционные проявления, независимо от их уровня.

Что известно о роли Чернышова в деле Миндича?