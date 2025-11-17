В Государственном бюро расследований сообщили о начале следственных действий. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий руководителя управления внутреннего контроля ГБР Богдана Чобитка.

Смотрите также Жена фигуранта "пленок Миндича" Фурсенко купила квартиру за 400 тысяч долларов

В чем обвиняются сотрудники ГБР?

На заседании временной следственной комиссии по экономической безопасности в Верховной Раде 17 ноября Чобиток заявил, что в ГБР сразу отреагировали на информацию, которую озвучил прокурор при избрании меры пресечения одному из фигурантов дела о коррупции на Энергоатоме. По его словам, по инициативе директора ведомства все материалы дела были собраны и переданы в Главное следственное управление. Уже 14 ноября было открыто два уголовных производства.

Спланированы определенные следственные действия, есть определенные направления, по которым мы будем работать. В дальнейшем будем отчитываться ВСК по этому поводу,

– сказал он.

Также во время заседания ВСК Чобиток отметил, что эти шаги являются лишь началом работы по новым производствам. В то же время он добавил, что 17 ноября управление внутреннего контроля ГБР обратилось в НАБУ с запросом о предоставлении разрешения на проведение следственных действий в отношении фигурантов, которые известны в деле под условными обозначениями "М" и "Б".

Кто еще фигурирует в деле о коррупции на Энергоатоме?