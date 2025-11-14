Экс-чиновник уже подозревается НАБУ и САП в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на НАБУ.
Смотрите также Санкции есть, а работа продолжается: почему предприятия, которые поймали на коррупции, продолжают работать
Что известно о ходатайстве НАБУ по Чернышеву?
По данным следствия, Алексей Чернышов был среди тех, кто посещал так называемую прачечную – места, где осуществлялась легализация средств, полученных преступным путем. Объектом руководил руководитель преступной организации.
Детективы задокументировали, что подозреваемый и его доверенное лицо получили более 1,2 миллиона долларов США и почти 100 тысяч евро наличными.
Чернышов и без того уже имеет подозрение НАБУ и САП в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.
Что известно о фигурантах операции "Мидас"?
10 ноября НАБУ и САП провели масштабную операцию "Мидас" по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
В НАБУ рассказали, что работа по разоблачению преступной организации длилась 15 месяцев. Участники группы выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом".
НАБУ, в частности, разоблачило офис в центре Киева, который принадлежал семье экс-нардепа Андрея Деркача. В нем легализировали незаконно полученные деньги – около 100 миллионов долларов.