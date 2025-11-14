Журналистка, заместитель председателя Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Татьяна Николаенко объяснила 24 Каналу, что украинские оборонные поставщики часто оформлены на подставных лиц, что затрудняет выявление реальных бенефициаров.
Можно ли заблокировать компанию без уголовного производства?
Обратите внимание! Президент Зеленский ввел санкции против Миндича, его активы в Украине заблокированы.
"Однако директор компании Fire Point заявил, что Миндич не имеет там доли. Если официально он не является владельцем, компания продолжит работать", – подчеркнула Николаенко.
В системе оборонных закупок многие компании формально оформлены на родственников или посторонних лиц, а не на реальных владельцев.
Так в прошлом году произошел скандал с поставками горелок из-за ошибок в тендерной документации Минобороны. Компания, которая получила заказ, была связана с бывшим депутатом Александром Пономаревым, которого обвинили в государственной измене.
Я напомнила им, что СБУ рекомендовала не иметь дела с компаниями, связанными с Пономаревым. На что мне в Минобороны заявили, что по данным YouControl никаких официальных связей компании с Пономаревым не зафиксировано,
– отметила Николаенко.
Что мешает эффективному контролю оборонных закупок?
В государственных тендерах трудно выявить скрытые связи компаний с сомнительными владельцами, а даже если их обнаруживают, госслужбы часто не имеют эффективных механизмов заблокировать участие таких компаний в новых контрактах.
В деле Миндича было видно, что манипуляции с техническими критериями и давлением на участников тендеров могут одновременно служить и предотвращению коррупции, и ее стимулированию.
Поэтому нам критически нужно работать над законодательством. Необходимо ввести реальные предохранители в тендерах, чтобы избежать контрактов с компаниями без производства и гарантий поставки, которые не выполняют заказ, как в случае с большой партией бронежилетов, что их придется реализовывать годами и которая экономически невыгодна,
– подчеркнула Николаенко.
Что еще известно об оборонных закупках Украины?
- Бизнесмена Миндича подозревают в давлении на министра обороны для заключения контракта на бронежилеты, который в конце концов был расторгнут. Тендер вызвал подозрения из-за участия компании без опыта и лицензии, что и стало причиной его отмены.
- С лета часть данных об оборонных закупках и задолженности засекречена, что затрудняет общественный контроль. Татьяна Николаенко ожидает официальную информацию от НАБУ, чтобы установить связь между делом Миндича и оборонными контрактами Fire Point.
- Украинские антикоррупционные органы готовятся к новым обыскам в Минобороны из-за завышенных закупок, что может подорвать репутацию Киева и повлиять на отношение западных партнеров к поддержке. Скандал вспыхнул в неудачный момент, когда Евросоюз рассматривает вопрос дополнительного финансирования, создавая репутационные риски и осложнения в отношениях с партнерами.