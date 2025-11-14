Журналістка, заступниця голови Громадської антикорупційної ради при Міноборони Тетяна Ніколаєнко пояснила 24 Каналу, що українські оборонні постачальники часто оформлені на підставних осіб, що ускладнює виявлення реальних бенефіціарів.

Дивіться також: Енергоатом закупив сірку за рекордною ціною

Чи можна заблокувати компанію без кримінального провадження?

Зверніть увагу! Президент Зеленський запровадив санкції проти Міндіча, його активи в Україні заблоковані.

"Проте директор компанії Fire Point заявив, що Міндіч не має там частки. Якщо офіційно він не є власником, компанія продовжить працювати", – підкреслила Ніколаєнко.

У системі оборонних закупівель багато компаній формально оформлені на родичів чи сторонніх осіб, а не на реальних власників.

Так минулого року стався скандал із постачанням пальників через помилки в тендерній документації Міноборони. Компанія, яка отримала замовлення, була пов’язана з колишнім депутатом Олександром Пономарьовим, якого звинуватили у державній зраді.

Я нагадала їм, що СБУ рекомендувала не мати справи з компаніями, пов'язаними з Пономарьовим. На що мені у Міноборони заявили, що за даними YouControl жодних офіційних зв’язків компанії з Пономарьовим не зафіксовано,

– зазначила Ніколаєнко.

Що заважає ефективному контролю оборонних закупівель?

У державних тендерах важко виявити приховані зв’язки компаній із сумнівними власниками, а навіть якщо їх виявляють, держслужби часто не мають ефективних механізмів заблокувати участь таких компаній у нових контрактах.

У справі Міндіча було видно, що маніпуляції з технічними критеріями та тиском на учасників тендерів можуть одночасно служити та запобіганню корупції, і її стимулюванню.

Тому нам критично потрібно працювати над законодавством. Необхідно запровадити реальні запобіжники в тендерах, щоб уникнути контрактів із компаніями без виробництва та гарантій постачання, які не виконують замовлення, як у випадку з великою партією бронежилетів, що їх доведеться реалізовувати роками і яка економічно невигідна,

– підкреслила Ніколаєнко.

Що ще відомо про оборонні закупівлі України?