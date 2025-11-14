Журналістка, заступниця голови Громадської антикорупційної ради при Міноборони Тетяна Ніколаєнко пояснила 24 Каналу, що українські оборонні постачальники часто оформлені на підставних осіб, що ускладнює виявлення реальних бенефіціарів.
Чи можна заблокувати компанію без кримінального провадження?
Зверніть увагу! Президент Зеленський запровадив санкції проти Міндіча, його активи в Україні заблоковані.
"Проте директор компанії Fire Point заявив, що Міндіч не має там частки. Якщо офіційно він не є власником, компанія продовжить працювати", – підкреслила Ніколаєнко.
У системі оборонних закупівель багато компаній формально оформлені на родичів чи сторонніх осіб, а не на реальних власників.
Так минулого року стався скандал із постачанням пальників через помилки в тендерній документації Міноборони. Компанія, яка отримала замовлення, була пов’язана з колишнім депутатом Олександром Пономарьовим, якого звинуватили у державній зраді.
Я нагадала їм, що СБУ рекомендувала не мати справи з компаніями, пов'язаними з Пономарьовим. На що мені у Міноборони заявили, що за даними YouControl жодних офіційних зв’язків компанії з Пономарьовим не зафіксовано,
– зазначила Ніколаєнко.
Що заважає ефективному контролю оборонних закупівель?
У державних тендерах важко виявити приховані зв’язки компаній із сумнівними власниками, а навіть якщо їх виявляють, держслужби часто не мають ефективних механізмів заблокувати участь таких компаній у нових контрактах.
У справі Міндіча було видно, що маніпуляції з технічними критеріями та тиском на учасників тендерів можуть одночасно служити та запобіганню корупції, і її стимулюванню.
Тому нам критично потрібно працювати над законодавством. Необхідно запровадити реальні запобіжники в тендерах, щоб уникнути контрактів із компаніями без виробництва та гарантій постачання, які не виконують замовлення, як у випадку з великою партією бронежилетів, що їх доведеться реалізовувати роками і яка економічно невигідна,
– підкреслила Ніколаєнко.
Що ще відомо про оборонні закупівлі України?
- Бізнесмена Міндіча підозрюють у тиску на міністра оборони задля укладення контракту на бронежилети, який зрештою був розірваний. Тендер викликав підозри через участь компанії без досвіду та ліцензії, що й стало причиною його скасування.
- З літа частина даних про оборонні закупівлі та заборгованість засекречена, що ускладнює громадський контроль. Тетяна Ніколаєнко очікує на офіційну інформацію від НАБУ, щоб встановити зв’язок між справою Міндіча та оборонними контрактами Fire Point.
- Українські антикорупційні органи готуються до нових обшуків у Міноборони через завищені закупівлі, що може підірвати репутацію Києва та вплинути на ставлення західних партнерів до підтримки. Скандал спалахнув у невдалий момент, коли Євросоюз розглядає питання додаткового фінансування, створюючи репутаційні ризики та ускладнення у відносинах з партнерами.