Журналістка, заступниця голови Громадської антикорупційної ради при Міноборони Тетяна Ніколаєнко в ефірі 24 Каналу розповіла, що FirePoint є другим епізодом, який активно обговорюють у контексті Міндіча. Вона наголосила, що зараз чекає на офіційні дані від НАБУ по оборонці, щоб зрозуміти, чи були інші подібні кейси, адже наявної інформації недостатньо для чітких висновків.

FirePoint як другий епізод у справі Міндіча

Тетяна Ніколаєнко зазначила, що окрім історії з бронежилетами зараз обговорюють ще один епізод, пов'язаний із компанією FirePoint. Її називають структурою, до якої може бути дотичний Тимур Міндіч або люди, які раніше мали зв'язки з оточенням президента Володимира Зеленського.

Що відомо про Fire Point?

Українська компанія Fire Point виросла з невеликого стартапу у 2022 році до одного з великих виробників далекобійного озброєння для Збройних Сил. Її головним ракетним продуктом є крилата ракета FP-5 "Фламінго" із заявленою дальністю польоту до 3 000 кілометрів та бойовою частиною орієнтовно 1 – 1,15 тонни. Fire Point отримала значні державні контракти у сфері оборонних закупівель.

У суді у справі одного з фігурантів прозвучало, що він був адміністратором FirePoint і офіційно був пов'язаний із цією компанією.

Важко уявити, що просто так візьмуть "обнальщика з вулиці" в оборонну компанію без будь-яких зв'язків – це виглядало мега – дивно,

– зауважила Ніколаєнко.

Вона підкреслила, що поки не знає, які саме докази зібрані НАБУ щодо цього епізоду. Однак склад людей, пов'язаних із FirePoint, уже сам по собі викликав багато запитань. Ніколаєнко додала, що очікує від детективів публічної інформації саме по оборонних контрактах, щоб зрозуміти, чи є тут зв'язок із фігурантами справи Міндіча.

Чому важко перевірити оборонні контракти FirePoint?

Ніколаєнко пояснила, що Громадська антикорупційна рада може детально стежити за нелетальними закупівлями через Prozorro і запити до Державного оператора тилу. Натомість по військових контрактах такої можливості майже не було: інформації значно менше, а частину даних держава закривала. Зокрема, з літа засекретили показники дебіторської заборгованості, тож навіть базові оцінки ефективності роботи нинішнього АОС стали недоступними.

Нам із цього літа засекретили дані про дебіторську заборгованість, і ми навіть не знаємо, наскільки ефективно працює нинішній АОС,

– зазначила вона.

За її словами, через брак відкритих цифр важко довести різницю в цінах і можливі зловживання, особливо щодо безпілотників із різними характеристиками. Саме тому, ймовірно, так багато уваги приділяли фіксації спілкування фігурантів – це давало додаткові докази можливих злочинних намірів. Ніколаєнко додала, що рада проаналізувала близько 500 тендерів за 2024 рік і першу половину 2025-го, але історій, схожих на кейс із бронежилетами, не бачила.

Ефективність "Фламінго" і питання до походження грошей

Тетяна Ніколаєнко наголосила, що історію з Fire Point треба ділити на дві окремі площини: бойову ефективність зброї та можливу корупційну складову в отриманні контрактів. Вона зазначила, що за відгуками фахівців і конкурентів ракети та дрони компанії показують себе добре на фронті.

Якщо ми говоримо про ефективність, то я намагалась з'ясувати це "по цеху", і відгуки про вироби Fire Point позитивні навіть від конкурентів. Це одна частина історії,

– пояснила Ніколаєнко.

Інша частина, за її словами, стосується того, яким чином були отримані гроші на ці виробництва і чи не використовувалися для цього схеми лобізму, подібні до тих, що фігурують у справі Міндіча. Вона провела паралелі з історіями, де кошти могли виводити через завищені ціни на державних контрактах, а потім вкладати у новий бізнес.

Інша частина історії – це як були здобуті гроші на це виробництво: чи було контрактування з використанням лобізму, про який ми чули на плівках, і звідки взялися ці кошти. На початку війни вже були кілька військових контрактів, де ціни майже вдвічі завищували, гроші виводили з України, і вони ніколи не повернуться,

– зауважила вона.

Ніколаєнко підсумувала, що саме походження фінансування і умови контрактів зараз потребують окремої перевірки. Без доступу до детальної інформації по оборонних закупівлях громадські структури можуть лише фіксувати запитання, а не давати остаточні відповіді щодо можливого зв'язку Fire Point зі схемами з підозри НАБУ.

