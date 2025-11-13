Сообщалось, что Миндич якобы мог давить даже на министра обороны Рустема Умерова из-за контракта на закупку бронежилетов. Как рассказала 24 Каналу журналистка, заместитель председателя Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Татьяна Николаенко, этот договор все-таки расторгли.
Кто заговорил о давлении на Умерова?
О том, что Миндич давил на Умерова известно не из пленок НАБУ, а из заявления прокурора САП в судебном заседании во время избрания меры пресечения одному из фигурантов дела. Тогда впервые прозвучало, что Миндич давил на нескольких министров, среди которых и глава оборонного ведомства.
Рустем Умеров, который срочно выехал в Стамбул, прислал заявление о том, что не причастен ни к какой коррупции. Контракт, о котором говорится, был расторгнут, денег за него не заплатили.
Обратите внимание! Операцию с кодовым названием "Мидас" готовили НАБУ и САП в течение 15 месяцев. Зафиксировано 1000 часов аудиозаписей, установлено руководителей преступной организации, которые обворовывали стратегическое предприятие Энергоатом.
В этом деле не было никаких "утечек". Через анонимные каналы распространились скриншот части подозрения, где есть фрагмент разговора, в которой Умеров говорит, что Миндич на него давит, заставляет с ним встречаться и продвигает контракт на закупку бронежилетов.
Почему тендер был подозрительный?
"Для меня это знакомая история, с ней я "воевала" целый год. Тогда я еще не знала, что это Миндич, но заключение контракта было очень странным на фоне других тендеров которые заключает Минобороны. В нем было много нарушений" – отметила Татьяна Николаенко.
Она объяснила, что обычно в торгах на любую номенклатуру участвует стабильное количество участников, которые повторяются. Очень редко появляются новые участники. К ним всегда обращено особое внимание, потому что поставлять Министерству обороны не так просто.
Для этого нужно соответствовать определенным критериям. Например, нужна производственная база, работники, наличие аналогичных контрактов и финансовая состоятельность, которая обычно эквивалентна 30% от суммы, которую выставляют на тендер,
– добавила заместитель председателя Общественного антикоррупционного совета при Минобороны.
По ее словам, Государственный оператор тыла часто пользовался только двумя критериями: опыт и финансовые ресурсы. Это позволяло заходить на участие в торгах "компаниям-прокладкам”.
Как происходил тендер с бронежилетами?
Когда был объявлен тендер на 1,6 миллиарда на покупку почти 75 тысяч бронежилетов, то участие в нем принимала компания “Фортеця защиты”. Тогда в квалификационные критерии внесли изменения. Стояло требование не наличия аналогичного опыта у поставщика, а у производителя.
Так на тендер попала компания, которая не имела никакого опыта поставки для Минобороны и других подобных заказчиков. Она якобы была представителем израильской компании.
После выигрыша тендера оказалось, что у них нет лицензии на продажу бронежилетов, но она была у других производителей, которые участвовали в тендере. Тогда государственный оператор тыла вместо того, чтобы определять других победителей, отменил тендер,
– рассказала Татьяна Николаенко.
Когда скандал стал медийным, то пришлось признать, что другие компании все-таки имели лицензии. Тендер можно было не отменять.
Последние новости о скандале в энергетике
- Владимир Зеленский заявил, что не поддерживает связей со своим бывшим бизнес-партнером Тимуром Миндичем. Он подчеркнул, что президент страны, которая воюет, не может иметь друзей. По его словам, после начала расследования общения с Миндичем не было.
- Кроме этого, президент наложил санкции на Тимура Миндича и Александра Цукермана. Их подозревают в "отмывании" средств в Энергоатома. У обоих мужчин израильское гражданство.
- На фоне скандала правительство начнет проверку всех крупных государственных компаний. В частности в перечень вошла Укрзализныця, Укроборонпром, Нафтогаз. Параллельно будет продолжаться процесс перезапуска Энергоатома.