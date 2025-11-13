Как и почему будут проводить аудит?

Проверка будет касаться всех государственных компаний в Украине, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

Ее решили инициировать на фоне дела по Энергоатому.

Принимаем комплексное решение по всем государственным компаниям, в частности энергетических. Правительство поручило наблюдательным советам проверить состояние работы компаний, в частности в части осуществления государственных закупок. Мы проводим проверку всех компаний,

– заявила Свириденко.

Что известно о перезапуске Энергоатома и увольнении?

Кабинет Министров 11 ноября принял первые решения для перезапуска НАЭК "Энергоатом". Премьер-министр рассказала, что правительство досрочно прекратило полномочия Наблюдательного совета компании.

В 2023 году мы начали корпоративную реформу. Избрали по конкурсу состав этого наблюдательного органа. Вся полнота рычагов влияния, от назначения менеджмента до контроля деятельности компании, лежит на Наблюдательном Совете. Важно, что Правительство не вмешивалось в его деятельность. Наблюдательный совет должен нести ответственность за ситуацию в компании,

– объяснила Свириденко.

Она также подчеркнула, что Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства в недельный срок в консультациях с международными партнерами должно подать на утверждение правительства новый состав Наблюдательного совета.

Также Владимир Зеленский отметил, что Герман Галущенко и Светлана Гринчук не могут больше оставаться на своих должностях, сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

Он попросил премьера Юлию Свириденко, "чтобы были заявления об отставке от этих министров". Также гарант просит депутатов Верховной Рады поддержать эти заявления об отставке руководителей Министерства юстиции и Министерства энергетики.

