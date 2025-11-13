Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

При каком условии Миндича лишат гражданства?

По словам источников издания, сейчас ведется юридическая оценка того, может ли лишение Тимура Миндича гражданства Украины повредить процессуальным действиям в отношении его личности, следствию по делу в целом, судебным процессам и тому подобное.

Отмечается, что Владимир Зеленский также ожидает выводов юристов. Президент Украины примет решение о прекращении гражданства Миндича по результатам работы специалистов.

Чтобы никто не сомневался, как лишение гражданства обезопасит от суда,

– добавил собеседник журналистов.

Напомним, 13 ноября Владимир Зеленский ввел санкции против Тимура Миндича и Александра Цукермана. Согласно документу на сайте президента, оба фигуранта также имеют израильское гражданство.

Коррупция в энергетике и Миндич: что известно?