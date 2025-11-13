Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".
При каком условии Миндича лишат гражданства?
По словам источников издания, сейчас ведется юридическая оценка того, может ли лишение Тимура Миндича гражданства Украины повредить процессуальным действиям в отношении его личности, следствию по делу в целом, судебным процессам и тому подобное.
Отмечается, что Владимир Зеленский также ожидает выводов юристов. Президент Украины примет решение о прекращении гражданства Миндича по результатам работы специалистов.
Чтобы никто не сомневался, как лишение гражданства обезопасит от суда,
– добавил собеседник журналистов.
Напомним, 13 ноября Владимир Зеленский ввел санкции против Тимура Миндича и Александра Цукермана. Согласно документу на сайте президента, оба фигуранта также имеют израильское гражданство.
Коррупция в энергетике и Миндич: что известно?
10 ноября НАБУ сообщило о проведении масштабной операции по разоблачению коррупционных схем в энергетической сфере, которую реализуют вместе с САП.
Следствие установило, что незаконное обогащение осуществлялось через систематическое требование неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере 10 – 15% от стоимости контрактов.
Организатором схемы был бизнесмен Тимур Миндич. Там также был привлечен экс-министр энергетики Галущенко, исполнительный директор Энергоатома Басов, советник министра энергетики Игорь Миронюк и другие. Пятерых фигурантов задержали, еще семь – получили подозрения.