Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".
Читайте також Операція "Мідас", друг президента та Че Гевара: хто є хто в масштабній схемі розкрадання мільйонів в енергетиці
За якої умови Міндіча позбавлять громадянства?
За словами джерел видання, наразі ведеться юридична оцінка того, чи може позбавлення Тимура Міндіча громадянства України зашкодити процесуальним діям щодо його особи, слідству у справі загалом, судовим процесам тощо.
Зазначається, що Володимир Зеленський також очікує висновків юристів. Президент України ухвалить рішення щодо припинення громадянства Міндіча за результатами роботи фахівців.
Щоб ніхто не сумнівався, наче позбавлення громадянства убезпечить від суду,
– додав співрозмовник журналістів.
Нагадаємо, 13 листопада Володимир Зеленський запровадив санкції проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Згідно з документом на сайті президента, обоє фігурантів також мають ізраїльське громадянство.
Корупція в енергетиці та Міндіч: що відомо?
10 листопада НАБУ повідомило про проведення масштабної операції з викриття корупційних схем в енергетичній сфері, яку реалізують разом зі САП.
Слідство встановило, що незаконне збагачення здійснювалось через систематичну вимогу неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" у розмірі 10 – 15% від вартості контрактів.
Організатором схеми був бізнесмен Тимур Міндіч. Там також був залучений ексміністр енергетики Галущенко, виконавчий директор Енергоатому Басов, радник міністра енергетики Ігор Миронюк та інші. П'ятьох фігурантів затримали, ще сім – отримали підозри.