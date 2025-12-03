Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия коррупции.

Что известно об освобождении из-под стражи Магамедрасулова-младшего?

Суд принял решение об изменении меры пресечения по просьбе стороны обвинения, которая заявила, что потребность в содержании детектива в СИЗО больше отсутствует. По словам прокуроров, риски влияния на фигурантов дела уменьшились, поэтому меру пресечения можно смягчить. Апелляционный суд 3 декабря освободил из-под стражи Руслана Магамедрасулова.

Есть достаточные основания считать возможным применение меры пресечения без содержания под стражей, а именно – домашний арест,

– заявил прокурор.

По информации ЦПК, сегодня, 3 ноября, апелляционная жалоба на меру пресечения Магамедрасулову-младшему рассматривалась уже в четвертый раз. С 12 ноября суд откладывал это заседание.

Вчера, 2 декабря, из-под стражи под домашний арест выпустили отца Магамедрасулова, Сентябра Магамедрасулова. Сам детектив НАБУ связывает уголовное преследование его семьи со своим участием в расследовании коррупционной схемы на Энергоатоме.

Как Руслан Магамедрасулов отреагировал на свое увольнение?

Журналисты и общественные активисты встретили Магамедрасулова аплодисментами. В то же время он поблагодарил всех, кто его поддерживал его в это непростое время. Магамедрасулов пока не прокомментировал события, которые происходили за время его содержания под стражей, однако отметил, что он со своими коллегами обязательно сообщит обществу о событиях, "о которых оно должно знать, и которые должно сопровождать".

Почему задержали Руслана Магамедрасулова?