Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg подчеркнул, что самое главное для него, чтобы виновные получили приговоры. Об этом пишет 24 Канал.

Как прокомментировал скандал Зеленский?

Зеленский отметил, что приоритетом является привлечение виновных к ответственности, отметив, что "президент страны, которая находится в состоянии войны, не может иметь друзей". В то же время Зеленский подтвердил, что не общался с Миндичем после объявления начала расследования.

Кроме того, президент обратился к правительству с призывом ввести санкции против своего бывшего делового партнера Тимура Миндича и еще одного бизнесмена, Александра Цукермана, которые вероятно, участвовали в коррупционной схеме. По данным ГПСУ, Миндич покинул Украину за несколько часов до начала антикоррупционного расследования.

Какие детали коррупционной схемы Миндича пока известны?