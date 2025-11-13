Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg подчеркнул, что самое главное для него, чтобы виновные получили приговоры. Об этом пишет 24 Канал.
Как прокомментировал скандал Зеленский?
Зеленский отметил, что приоритетом является привлечение виновных к ответственности, отметив, что "президент страны, которая находится в состоянии войны, не может иметь друзей". В то же время Зеленский подтвердил, что не общался с Миндичем после объявления начала расследования.
Кроме того, президент обратился к правительству с призывом ввести санкции против своего бывшего делового партнера Тимура Миндича и еще одного бизнесмена, Александра Цукермана, которые вероятно, участвовали в коррупционной схеме. По данным ГПСУ, Миндич покинул Украину за несколько часов до начала антикоррупционного расследования.
Какие детали коррупционной схемы Миндича пока известны?
Тимур Миндич является бизнесменом и совладельцем Студии "Квартал 95".
Тимур Миндич является совладельцем телевизионной продюсерской компании, которая помогала Зеленскому получить популярность перед президентской кампанией.
По информации СМИ, именно Миндич является руководителем преступной группировки, которая организовала схему хищения средств на государственном стратегическом предприятии Энергоатом.
Расследование касается вероятного хищения средств на сумму до 100 миллионов долларов.
Схема предусматривала получение откатов в размере 10 – 15% от стоимости контракта от подрядчиков Энергоатома, которые строят оборонительные сооружения для защиты украинских ядерных энергетических объектов от российских авиаударов.
Правительство приняло решение срочно отстранить от работы вице-президента, члена правления Якоба Хартмута, главного консультанта президента НАЭК "Энергоатом" Дмитрия Басова, директора по финансам и бюджетированию, директора по правовому обеспечению и руководителя обособленного подразделения "Централизованные закупки".
Из-за коррупционного скандала в сфере энергетики сразу несколько должностных лиц подали в отставку. Среди них министерша энергетики Светлана Гринчук и министр юстиции Герман Галущенко.