Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Bloomberg підкреслив, що найголовніше для нього, щоб винні отримали вироки. Про це пише 24 Канал.

Як прокоментував скандал Зеленський?

Зеленський наголосив, що пріоритетом є притягнення винних до відповідальності, зазначивши, що "президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів". Водночас Зеленський підтвердив, що не спілкувався із Міндічем після оголошення початку розслідування.

Крім того, президент звернувся до уряду із закликом запровадити санкції проти свого колишнього ділового партнера Тимура Міндіча та ще одного бізнесмена, Олександра Цукермана, які ймовірно, брали участь у корупційній схемі. За даними ДПСУ, Міндіч залишив Україну за кілька годин до початку антикорупційного розслідування.

Які деталі корупційної схеми Міндіча наразі відомі?