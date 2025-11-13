Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Bloomberg підкреслив, що найголовніше для нього, щоб винні отримали вироки. Про це пише 24 Канал.
Дивіться також В Європі вперше прокоментували масштабний корупційний скандал в Україні
Як прокоментував скандал Зеленський?
Зеленський наголосив, що пріоритетом є притягнення винних до відповідальності, зазначивши, що "президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів". Водночас Зеленський підтвердив, що не спілкувався із Міндічем після оголошення початку розслідування.
Крім того, президент звернувся до уряду із закликом запровадити санкції проти свого колишнього ділового партнера Тимура Міндіча та ще одного бізнесмена, Олександра Цукермана, які ймовірно, брали участь у корупційній схемі. За даними ДПСУ, Міндіч залишив Україну за кілька годин до початку антикорупційного розслідування.
Які деталі корупційної схеми Міндіча наразі відомі?
Тимур Міндіч є бізнесменом та співвласником Студії "Квартал 95".
Тимур Міндіч є співвласником телевізійної продюсерської компанії, яка допомагала Зеленському здобути популярність перед президентською кампанією.
За інформацією ЗМІ, саме Міндіч є керівником злочинного угрупування, яке організувало схему розкрадання коштів на державному стратегічному підприємстві Енергоатом.
Розслідування стосується ймовірного розкрадання коштів на суму до 100 мільйонів доларів.
Схема передбачала отримання відкатів у розмірі 10 – 15% від вартості контракту від підрядників Енергоатому, які будують оборонні споруди для захисту українських ядерних енергетичних об'єктів від російських авіаударів.
Уряд ухвалив рішення терміново відсторонити від роботи віцепрезидента, члена правління Якоба Хартмута, головного консультанта президента НАЕК "Енергоатом" Дмитра Басова, директора з фінансів та бюджетування, директора з правового забезпечення та керівника відокремленого підрозділу "Централізовані закупівлі".
Через корупційний скандал у сфері енергетики одразу декілька посадовців подали у відставку. Серед них міністерка енергетики Світлана Гринчук та міністр юстиції Герман Галущенко.