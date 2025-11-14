Експосадовець вже підозрюється НАБУ і САП у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на НАБУ.

Дивіться також Санкції є, а робота триває: чому підприємства, які "зловили" на корупції продовжують працювати

Що відомо про клопотання НАБУ щодо Чернишова?

За даними слідства, Олексій Чернишов був серед тих, хто відвідував так звану "пральню" – місця, де здійснювалася легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом. Об'єктом керував керівник злочинної організації.

Детективи задокументували, що підозрюваний та його довірена особа отримали понад 1,2 мільйона доларів США та майже 100 тисяч євро готівкою.

Чернишов і без того вже має підозру НАБУ і САП у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Що відомо про фігурантів операції "Мідас"?