Що відомо про аудит Енергоатому?

Це наразі є основним пріоритетом, передає 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко.

Державна аудиторська служба України перевірить діяльність безпосередньо апарату управління підприємства, 10 його філій, зокрема трьох АЕС, за 2023 – 2025 роки. Проміжні результати аудиту мають бути готові вже у грудні.

Матеріали аудиту будуть направлені до правоохоронних та антикорупційних органів для відповідного реагування,

– повідомила Свириденко.

Паралельно розпочалася підготовка аудиту на інших підприємствах:

ТОВ "Оператор ГТС України"; ПАТ "Центренерго"; АТ "Укргазвидобування".

Згідно зі слів Юлії Свириденко, уряд очікує регулярних звітів щодо перебігу всіх перевірок щомісяця протягом всього періоду.

Ми будемо діяти оперативно, якщо будуть виявлені порушення,

– зазначила політикиня.

Зауважте! В уряді прагнуть забезпечити повну прозорість державних підприємств.

Нагадаємо, що сьогодні Юлія Свириденко також повідомила, що на засіданні Уряду затвердили план дій для оновлення складу наглядових рад та виконавчих органів суб’єктів господарювання паливно-енергетичного комплексу.

Таким чином продовжується повне перезавантаження енергетичного сектору.

Ключова задача, як написала прем'єр-міністерка України, це оновлення менеджменту через формування нового складу наглядових рад усіх державних компаній енергетичного сектору. Про стан виконання плану планують регулярно звітувати.

Координує виконання цього плану Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Важливо! Першочергова задача цього тижня – це затвердити нову наглядову раду Енергоатому.

Що ще відомо про ситуацію?