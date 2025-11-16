Это произошло по результатам его разговора с Юлией Свириденко. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию президента.
Какие решения приняли?
Владимир Зеленский провел совещание с премьер-министром Юлией Свириденко относительно дальнейших решений для очистки и перезагрузки управления сферой энергетики и связанными с ней институтами.
Первое – поручил Кабинету Министров Украины внести на рассмотрение Верховной Рады неотложный законопроект об обновлении состава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг,
– говорится в сообщении.
Также ожидается обновление руководства Государственной инспекции ядерного регулирования и Государственной инспекции энергетического надзора, а также рассмотрение представления на назначение руководителя Фонда государственного имущества.
Кроме того, президент поручил вместе с правоохранительными и антикоррупционными органами обновить Агентство по розыску и менеджменту активов и завершить конкурс на нового руководителя так, чтобы его избрали до конца года.
В то же время он поручил подготовить к продаже активы и доли в активах, принадлежавших российским субъектам и коллаборационистам, сбежавшим в Россию, и которые должны "заработать на сто процентов в интересах Украины".
Что известно о коррупционном скандале?
- Напомним, 10 ноября НАБУ и САП сообщили о том, что они проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Задокументировали деятельность высокоуровневой преступной организации.
- Позже появились пленки, на которых на которых идентифицировали совладельца "Квартала 95" Тимура Миндича, министра юстиции и бывшего министра энергетики Германа Галущенко и экс-вице-премьера Алексея Чернышева.
- Уже 11 ноября Кабинет Министров принял первые решения для перезапуска НАЭК "Энергоатом". Юлия Свириденко сообщала, что правительство досрочно прекратило полномочия Наблюдательного совета компании.