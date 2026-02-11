Вырастут ли тарифы на коммуналку в Украине?

Однако эта информация не соответствует действительности, о чем отметили в Центре противодействия дезинформации.

Как сообщили Центру в Министерстве энергетики Украины, мораторий на повышение тарифов остается в силе. Дело в том, что он действует с 2022 года и будет сохраняться не только в течение военного положения, а еще и шесть месяцев после его завершения.

Поэтому тарифы для населения на тепло, горячую воду и газоснабжение не меняются, никакое решение об их повышении пока не рассматривается,

– заявили в ЦПД.

Также в Центре вспомнили о законопроект №13219, который упоминается в сообщениях о якобы повышении тарифов. Законопроект направлен на совершенствование конкурентных условий производства "зеленой" энергии.

Расчеты никоим образом не влияют на тарифы для населения. Фиксированная цена для бытовых потребителей обеспечивается через возложение специальных обязанностей на "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". И это никак не связано с зеленой генерацией.

Поэтому утверждение о том, что принятие законопроекта связано с "желанием переложить долги перед ВИЭ на население", являются ложными,

– объяснили в Центре противодействия дезинформации.

В то же время в прогнозе Национального банка говорится о том, что цены на коммунальные услуги измениться все же могут.

НБУ допускает, что до конца отопительного сезона действующие тарифы на электроэнергию, газ и т.д пересматривать действительно не будут. Но потребности в финансировании для восстановления энергосистемы после массированных обстрелов становятся больше.

В Нацбанке считают, что часть из этих тарифов постепенно придет к их "экономически обоснованным уровням".

Важно! В то же время длительное откладывание решений по тарифам будет способствовать сдерживанию инфляции.

