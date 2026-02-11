Чи зростуть тарифи на комуналку в Україні?

Однак ця інформація не відповідає дійсності, про що наголосили у Центрі протидії дезінформації.

Читайте також Стосується власників газових лічильників: як українці можуть зекономити на оплаті рахунків

Як повідомили Центру в Міністерстві енергетики України, мораторій на підвищення тарифів залишається чинним. Річ у тім, що він діє з 2022 року та зберігатиметься не тільки протягом воєнного стану, а ще й шість місяців після його завершення.

Тому тарифи для населення на тепло, гарячу воду та газопостачання не змінюються, жодне рішення про їх підвищення наразі не розглядається,

– заявили у ЦПД.

Також у Центрі згадали про законопроєкт №13219, який згадується у повідомленнях про нібито підвищення тарифів. Законопроєкт спрямований на вдосконалення конкурентних умов виробництва "зеленої" енергії.

Розрахунки жодним чином не впливають на тарифи для населення. Фіксована ціна для побутових споживачів забезпечується через покладання спеціальних обов’язків на "Енергоатом" та "Укргідроенерго". І це ніяк не пов’язано з зеленою генерацією.

Тому твердження про те, що ухвалення законопроєкту пов’язане з "бажанням перекласти борги перед ВДЕ на населення", є неправдивими,

– пояснили у Центрі протидії дезінформації.

Зверніть увагу! Українців закликали довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Водночас у прогнозі Національного банку йдеться про те, що ціни на комунальні послуги змінитися все ж можуть.

НБУ допускає, що до кінця опалювального сезону чинні тарифи на електроенергію, газ тощо переглядати справді не будуть. Але потреби у фінансуванні для відновлення енергосистеми після масованих обстрілів стають більшими.

У Нацбанку вважають, що частина з цих тарифів поступово прийде до їх "економічно обґрунтованих рівнів".

Важливо! Водночас тривале відкладання рішень щодо тарифів сприятиме стримуванню інфляції.

Що ще слід знати про комунальні тарифи?