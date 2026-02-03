Скільки ще діятиме чинний тариф на світло?

Чинний тариф на світло буде діяти до 30 квітня 2026 року, повідомляє прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Читайте також "Несправедливі" графіки відключень: чому одним регіонам "дають світла більше", ніж іншим

Юлія Свириденко Прем'єр-міністерка України Це частина комплексної програми підтримки українців узимку. Зменшуємо фінансовий тиск на родини протягом опалювального сезону.

Тобто, стандартний тариф на електроенергію складатиме – 4,32 гривні за кіловат-годину. Також не зміняться ціни і для тих громадян, які мають електроопалення, йдеться у постанові Кабміну.

Тобто, якщо ви здійснюєте опалення, завдяки електроопалювальній установці тариф:

2,16 гривні за кіловат годину, якщо споживання складає – до 2 000 кіловат-годин на місяць;

4,32 гривні за кіловат-годину – у випадку, коли споживання перевищує встановлений ліміт.

Важливо! Йдеться саме про офіційно оформлене електроопалення.

Які тарифи для лічильників на декілька зон?

Такі тарифи також не зазнали змін. Якщо йдеться про двозонний лічильник, вони складають:

денний тариф – з 7:00 до 23:00 – складає 4,32 гривні за кіловат-годину;

нічний – з 23:00 до 7:00 – 2,16 гривні за кіловат-годину.

А для тризонного лічильника, такі розцінки:

з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 тариф складає – 6,48 гривні за кіловат-годину;

з 7:00 до 8:00, з 11:00 до 20:00, з 22:00 до 23:00 – 4,32 гривні за кіловат-годину;

з 23:00 до 7:00 – 1,73 гривні за кіловат-годину.

Що ще важливо знати про комуналку в Україні зараз?