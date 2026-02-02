Чому в Україні "несправедливі" графіки відключень світла?

Теорії про те, що "різне ставлення" до мешканців різних областей країни впливає на обмеження електропостачання, не відповідає дійсності, про що пише Центр протидії дезінформації.

Нерівномірні відключення викликані тім, що через наслідки російських обстрілів, немає фізичної можливості передавати енергію між різними частинами енергосистеми. Над усуненням цих наслідків наразі працюють професіонали.

Зокрема Міністерстві енергетики зазначили, що в різних регіонах відключення можуть тривати різний час. Причина – мережа сильно пошкоджена постійними російськими атаками.

Річ у тім, що електрика йде до міст та регіонів через конкретні лінії та підстанції, які Росія руйнує і та намагається знищити протягом усієї повномасштабної війни. Якщо на якомусь напрямку підстанція або лінія сильно пошкоджені, то електрику важче довести. Крім того, її може бути менше.

Тоді як в іншому регіоні ці елементи можуть бути в кращому стані. Тому й світла буде "трохи більше".

Це не про "комусь дали більше", а про фізичну можливість доставити електроенергію в конкретний регіон чи місто,

– наголосили у ЦПД.

У Центрі наголосили, що українські енергетики вдень і вночі, у холод і спеку ремонтують мережі, підстанції, електростанції, аби в кожного було світло. І якщо в якомусь регіоні світла менше, то причина – це багатомісячні російські атаки, а не питання привілеїв чи ставлення.

Зверніть увагу! Зокрема система буде відновлена, пошкодження ремонтуються. Але потрібен час.

Водночас в Укренерго наголосили, що Україна не експортує електроенергію до інших країн.

За чинних умов, експорт електроенергії з України не здійснюється взагалі. Наразі всі українські електростанції працюють виключно для забезпечення потреб внутрішнього споживання.

Українська енергосистема – частина загальноєвропейської, і коли енергосистеми з'єднані між собою, то між ними існують технічні перетоки. Це природне явище, яке обумовлене законами фізики.

Як правило, ці перетоки незначні. Але завжди остаточний баланс близький до нуля: скільки йде за кордон – стільки згодом і повертається,

– пояснили в Укренерго.

Зауважте! Територією України здійснюється транзит електроенергії з однієї держави в іншу, що теж відображається як фізичний перетік.

