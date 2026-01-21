Чому так часто змінюються графіки відключень?

Чому так відбувається, розповіли у Львівобленерго.

Річ у тім, що стан Об'єднаної енергетичної системи України динамічно змінюється. Причиною є як наслідки ворожих обстрілів, так і погодні умови.

Тому обсяги обмежень можуть коригуватися кілька разів на добу. Розпорядження про обсяги та час обмежень надає НЕК "Укренерго".

Щойно ситуація в енергосистемі змінюється, обленерго коригує графіки для черг відповідно до нових вказівок НЕК "Укренерго",

– пояснили українцям.

Водночас іноді світла немає поза графіком. Для цього можливі такі причини:

Локальна аварія в електромережах через перевантаження, несприятливі погодні умови тощо. Проблема всередині будинку (наприклад, несправність проводки чи щитової).

Аби розібратися у ситуації, слід перевірити статус відключення на сайті Обленерго. Адреса має бути зазначена в списку аварійних відключень.

Якщо ж адреси немає у списку, а світла немає у всьому будинку, слід скерувати звернення диспетчеру.

Важливо! У випадку, якщо немає світла тільки у конкретній квартирі, потрібно звернутися до управителя будинку (ОСББ, ЛКП).

Нагадаємо, що наступні 30 днів в Україні будуть складні. Таку заяву зробив голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

Андрій Герус Голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Ви хочете запитати, чи буде в нас складніший період, ніж зараз? Наступні 30 днів у нас будуть складні. Я іноді чую, що з 15 січня стане краще або з наступного тижня стане краще – і в кінці маленькими буквами додають: за умови, що не буде нових обстрілів.

Однак є велика ймовірністю того, що нові обстріли будуть. Зокрема Андрій Герус вважає, що до 15 – 20 лютого ситуація буде складна.

Але може стати легшою, коли трохи "спадуть". морози. Це десь під кінець цього тижня.

Далі починається довший світловий день, сонце вище, сонячна генерація почне краще працювати – вона у нас розподілена і є в багатьох регіонах, тому одразу почне допомагати,

– зазначив Герус.

Він запевнив, що в Україні це відчують – десь з 15 – 20 лютого вдень українці будуть мати більше електроенергії.

Зверніть увагу! Але наступні 30 днів будуть непрості. Це треба розуміти та, за можливості, готуватися.

