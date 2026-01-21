Які наслідки атаки ворога?
На ранок середи нові знеструмлення сталися у Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій та Харківській областях, передає 24 Канал з посиланням на Укренерго.
Дивіться також Чи здатна Росія створити катастрофу в Україні, повністю поклавши енергетику: відповідь РНБО
Складною залишається ситуація в енергосистемі Києва та Київської області через попередню масовану атаку.
Аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це наразі дозволяє безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу,
– наголосили у відомстві.
Як обмежують споживання електроенергії?
Внаслідок попередніх обстрілів енергетики російською армією 21 січня в усіх регіонах України енергетики обмежують електропостачання:
- діють графіки погодинних відключень для всіх споживачів;
- застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості.
Водночас через складну ситуацію в енергосистемі у деяких регіонах уводяться аварійні відключення світла. У цих областях опубліковані раніше обленерго графіки погодинних відключень наразі не діють.
Аварійні знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі,
– зазначають в Укренерго.
Зауважте! Ситуація в енергосистемі може змінюватися. Дізнатися актуальні відключення за своєю адресою можна на офіційних сторінках обленерго у регіоні.
Де ситуація найскладніша?
Найскладніша ситуація у столиці. Окрім наслідків обстрілів, додаткове навантаження на енергосистему області чинять морози. Через це погодинні графіки відключень не діють, застосовують мережеві обмеження, повідомляє Міненерго.
До відновлення світла та тепла залучають аварійні бригади з інших областей та Укрзалізниці.
Триває перегляд роботи об’єктів критичної інфраструктури з метою вивільнення додаткових обсягів електроенергії для побутових споживачів. Київ отримав 55 додаткових генераторів із резервного хабу Міненерго, очікується надходження допомоги від партнерів,
– зазначили у відомстві.
Також, як і в попередні тижні, складна ситуація в Одеські області. В регіоні продовжують застосовувати мережеві обмеження.
Важливо! Разом з тим споживання електроенергії в Україні зросло. 21 січня,на ранок його рівень був на 4,5% вищим, ніж вчора. Тому енергетики закликають ощадливо споживати електроенергію і по можливості обмежити користування потужними електроприладами, особливо у пікові години навантаження.
Які наслідки останньої атаки на Київ?
Нічна масована атака на Київ 20 січня спричинила перебої в подачі тепла, води та електроенергії до житлових будинків. Міський голова столиці Віталій Кличко повідомив, що без опалення залишилися 5 635 багатоповерхівок, при цьому майже 80% із них уже постраждали під час обстрілу Києва 9 січня. Комунальні служби оперативно працюють над відновленням пошкодженої критичної інфраструктури.
За даними Нацполіції, нічний комбінований удар був націлений переважно на Лівий берег столиці. Відомо про пошкодження однієї багатоповерхівки у Дніпровському районі, а також про травмовану 59-річну місцеву мешканку. Крім того, уламки, що падали, пошкодили близько 20 припаркованих автомобілів.
Водночас водопостачання у Києві вдалося відновити у повному обсязі після атаки. Фахівці завершили ремонтні роботи на водопровідних об’єктах, і система функціонує у звичайному режимі, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.