Про це повідомляють "Київводоканал" та перший віцепрем'єр – міністр енергетики України Денис Шмигаль.
Яка ситуація у Києві з водою?
Через обстріл у Києві були знеструмлені об’єкти водопровідної інфраструктури, проте наразі водопостачання відновили. Система набирає необхідні параметри, проте станом на зараз подекуди ще є райони зі зниженим тиском.
Нагадуємо мешканцям багатоповерхівок, що на верхні поверхи вода подається завдяки окремим підкачувальним насосам, які не працюватимуть за відсутності електроенергії. Тож на останніх поверхах може бути відсутнє водопостачання, навіть якщо у вашому районі послуга вже відновлена,
– додали у водоканалі.
До слова, Денис Шмигаль додав, що ситуація в енергетиці залишається складною, проте ліквідація наслідків атаки триває, бригади енергетиків працюють безперервно. Київ отримав 49 генераторів із 55 запланованих.
Що цьому передувало?
Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу минулими днями без водопостачання залишився Лівий берег. Також без тепла тоді залишилися 5635 будинків, яким повертали теплопостачання від 9 січня.
Так, відомо, що у ніч проти 20 січня Росія завдала комбінованого удару по Києву. Під прицілом ворога опинився Лівий берег. У Дніпровському районі пошкоджено багатоповерхівку та нежитлові приміщення.
До слова, з початком опалювального сезону Росія системно атакує енергосистему України. Від жовтня 2025 року не було жодного дня без обстрілів. Найбільше пошкоджень за січень 2026 року.