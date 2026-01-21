Об этом сообщают "Киевводоканал" и первый вице-премьер – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

Какая ситуация в Киеве с водой?

Из-за обстрела в Киеве были обесточены объекты водопроводной инфраструктуры, однако сейчас водоснабжение восстановили. Система набирает необходимые параметры, однако по состоянию на сейчас кое-где еще есть районы с пониженным давлением.

Напоминаем жителям многоэтажек, что на верхние этажи вода подается благодаря отдельным подкачивающим насосам, которые не будут работать при отсутствии электроэнергии. Поэтому на последних этажах может отсутствовать водоснабжение, даже если в вашем районе услуга уже восстановлена,

– добавили в водоканале.

К слову, Денис Шмыгаль добавил, что ситуация в энергетике остается сложной, однако ликвидация последствий атаки продолжается, бригады энергетиков работают непрерывно. Киев получил 49 генераторов из 55 запланированных.

Что этому предшествовало?