Також відомо про відсутність тепла у тисячах багатоповерхівок. Про наслідки атаки на столицю інформує 24 Канал з посиланням на поліцю Києва та мера Віталія Кличка.

Які наслідки атаки на Київ?

За даними поліції, під основним ударом ворога був Лівий беред столиці. Відомо, що у Дніпровському районі від вибухів пошкоджено багатоповерхівку. Там постраждала 59-річна жінка, її госпіталізували.

Також уламки пошкодили близько 20 автомобілів.

У Дарницькому районі столиці, за словами правоохоронців, вибито вікна та пошкоджено паркан приватного будинку. У Деснянському районі уламки російського безпілотника впали на території кладовища.