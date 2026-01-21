Почему так часто меняются графики отключений?

Почему так происходит, рассказали в Львовоблэнерго.

Дело в том, что состояние Объединенной энергетической системы Украины динамично меняется. Причиной являются как последствия вражеских обстрелов, так и погодные условия.

Поэтому объемы ограничений могут корректироваться несколько раз в сутки. Распоряжение об объемах и время ограничений предоставляет НЭК "Укрэнерго".

Только ситуация в энергосистеме меняется, облэнерго корректирует графики для очередей в соответствии с новыми указаниями НЭК "Укрэнерго",

– объяснили украинцам.

В то же время иногда света нет вне графика. Для этого возможны следующие причины:

Локальная авария в электросетях из-за перегрузки, неблагоприятные погодные условия и тому подобное. Проблема внутри дома (например, неисправность проводки или щитовой).

Чтобы разобраться в ситуации, следует проверить статус отключения на сайте Облэнерго. Адрес должен быть указан в списке аварийных отключений.

Если же адреса нет в списке, а света нет во всем доме, следует направить обращение диспетчеру.

Важно! В случае, если нет света только в конкретной квартире, нужно обратиться к управляющему дома (ОСМД, ЛКП).

Напомним, что следующие 30 дней в Украине будут сложные. Такое заявление сделал председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Андрей Герус Председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Вы хотите спросить, будет ли у нас более сложный период, чем сейчас? Следующие 30 дней у нас будут сложные. Я иногда слышу, что с 15 января станет лучше или со следующей недели станет лучше – и в конце маленькими буквами добавляют: при условии, что не будет новых обстрелов.

Однако есть большая вероятностью того, что новые обстрелы будут. В частности Андрей Герус считает, что до 15 – 20 февраля ситуация будет сложная.

Но может стать легче, когда немного "спадут" морозы. Это где-то под конец этой недели.

Далее начинается длинный световой день, солнце выше, солнечная генерация начнет лучше работать – она у нас распределена и есть во многих регионах, поэтому сразу начнет помогать,

– отметил Герус.

Он заверил, что в Украине это почувствуют – где-то с 15 – 20 февраля днем украинцы будут иметь больше электроэнергии.

Обратите внимание! Но следующие 30 дней будут непростые. Это надо понимать и, по возможности, готовиться.

