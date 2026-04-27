24 Канал рассказывает, какие области остаются без электроэнергии.

Где нет света?

В Укрэнерго сообщили, что масштабная непогода едва ли не во всех областях привела к отключениям света.

Из-за сильных порывов ветра и грозы обесточены более 700 населенных пунктов в 19 областях. Также в результате атак местами нет света в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Херсонской областях.

В частности, утром 27 апреля Сумыоблэнерго сообщило, что в области из-за сильных порывов ветра и ливней есть обесточивание потребителей в Середино-Будской, Белопольской, Конотопской, Лебединской, Роменской и Сумской общинах.

Более 11 тысяч потребителей электроэнергии.

Кроме того, в области отключения из-за вооруженной агрессии России.

На Днепропетровщине, как сообщила ОВА, энергетики восстановили свет почти для 80 тысяч абонентов, обесточенных в области из-за непогоды.

Работы продолжаются и сейчас – в усиленном режиме работают более 40 бригад.

Еще ️️️️110 населенных пунктов обесточены на Киевщине, рассказала в эфире "Киев24" пресс-секретарь ГСЧС Киевской области Виктория Рубан. Спасателей привлекали к ликвидации последствий непогоды в Бучанском, Вышгородском и Белоцерковском районах. Пришлось расчищать поваленные деревья и освобождать дороги.

По состоянию на утро также остаются обесточенными 15 населенных пунктов Тернопольщины, 1638 бытовых абонентов.

Как отметили в ОВА, всего обесточены 156 населенных пунктов и 25 277 бытовых абонентов.

Обратите внимание! Непогода в Украине продолжается, штормовое предупреждение остается в силе как минимум до вечера 27 апреля. Спасатели призывают избегать пребывания возле деревьев, рекламных конструкций и других опасных объектов из-за сильного ветра.

Непогода в Украине

Смертельный ураган пронесся по Украине в воскресенье, 26 апреля. В результате падений деревьев в Украине погибли три человека.

В частности, в Черкассах погибла женщина 1997 года рождения из-за падения дерева на квадроцикл. Еще один человек погиб от падения дерева на Закарпатье. Третья жертва непогоды – 39-летний водитель, который находился в легковом автомобиле в Запорожье.

До 28 апреля Укргидрометцентр прогнозирует сильный ветер до 20 метров в секунду и заморозки от 0 до -3 градусов в большинстве регионов. Объявлен желтый уровень опасности из-за ветра и оранжевый из-за заморозков, в частности в центральных, северных и восточных областях.