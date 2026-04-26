В большинстве регионов прогнозируют порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Смотрите также Непогода добралась до Юга: Одесскую область накрыла пылевая буря

В каких областях ухудшится погода?

По данным Укргидрометцентра, в воскресенье, 27 апреля, большинство областей страны накроет сильный ветер. Его порывы будут достигать 15 – 20 метров в секунду, что соответствует I уровню опасности – желтому.

В то же время западные области останутся вне зоны этого опасного явления: там ветер будет значительно слабее и без штормовых порывов.

Наиболее опасная ситуация прогнозируется в ночь на 27 и 28 апреля. В этот период в воздухе ожидаются заморозки от 0 до -3 градусов. Из-за этого объявлен II уровень опасности – оранжевый. Особенно внимательными стоит быть жителям центральных, северных и части восточных областей, где температура может опуститься ниже нуля.

Непогода не покидает Украину / Фото Укргидрометцентр

В южных регионах 27 апреля, а также на юго-востоке страны, прогнозируются заморозки на поверхности почвы. Там температура может снижаться до 0 – 5 градусов мороза. Это соответствует I уровню опасности (желтому), однако даже такие показатели могут представлять серьезную угрозу для ранних посевов, садов и овощей.

Что означают эти уровни опасности?

Желтый уровень опасности означает потенциально опасные погодные условия, которые могут затруднять повседневную жизнь.

Оранжевый уровень сигнализирует о более серьезной угрозе, в частности риски для инфраструктуры, транспорта и сельского хозяйства.

Синоптики призывают граждан быть осторожными, не оставлять транспорт под деревьями, избегать пребывания вблизи рекламных щитов и линий электропередач, а также учитывать погодные условия при планировании поездок.

Когда ожидать потепления?

Непогода в Украине сохранится как минимум до конца апреля, а погодные условия будут оставаться нестабильными. По словам синоптика Ивана Семилита, облачность, дожди, местами мокрый снег и порывистый ветер будут определять погоду как в течение этого, так и на следующей неделе.

Он отметил, что существенных изменений в погодных условиях в ближайшее время не ожидается. В частности, периодические осадки прогнозируют уже с 27 апреля. Температура воздуха будет оставаться относительно низкой для этого периода. В ночные часы столбики термометров будут колебаться в пределах +1...+8 градусов. Днем воздух будет прогреваться до +9...+14 градусов.

Таким образом, погодная ситуация в Украине будет оставаться прохладной и влажной как минимум до 30 апреля.