Кроме этого, на фоне ухудшения погоды в Одессе происходит настоящий "деревопад", сообщают местные телеграмм-каналы.

Какая погода в Одессе и области?

Одесский горсовет днем 26 апреля сообщил, что в Одессе ожидается сильный северо-западный ветер, порывы будут достигать 15 – 20 метров в секунду. Из-за непогоды в городе объявили штормовое предупреждение (желтый уровень).

Впоследствии в Одессе действительно резко ухудшились погодные условия – началась пылевая буря со шквальным ветром, который местами срывает крыши зданий и линии электропередач.

Пострадали также деревья: в частности, на улице Добровольцев в Приморском районе города сломанное дерево упало на припаркованные автомобили.

Сломанное дерево в Одессе / Фото: Суспільне

О "деревопаде" также сообщают на трассе Одесса – Николаев: там сломанные ветки лежат прямо на дороге.

Местных жителей и гостей города призвали быть максимально бдительными и осторожными, а также по возможности ограничить перемещение по улицам.

Среди других правил безопасности:

не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач;

помнить об опасности падения веток и обрыва кабелей.

Кроме этого, СМИ сообщают, что в районе Черемушки начали обваливаться балконы.

Какая ситуация в других регионах Украины?

Сначала ураган пронесся по западу Украинытам порывы ветра до 30 метров в секунду повалили деревья и электроопоры. Во Львовской ОГА сообщили, что из-за непогоды полностью без электроснабжения остались 55 населенных пунктов, еще 125 – частично обесточены.

Непогода задела и Прикарпатье. Спасатели сообщили, что выезжали распиливать и убирать поваленные деревья в села Кутцы, Большовцы, Дзвиняч, между селами Тустань и Медуха.

Впоследствии шквальный ветер накрыл Киев и область. В столице внезапно началась сильная гроза с ливнем и градом, сообщается также, что в Вышгороде Киевской области из-за порывов ветра с дома сорвало крышу.