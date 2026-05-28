Об этом 27 мая сообщили в СБУ.

СБУ разоблачили российского агента в Одессе

По координатам клирика УПЦ (МП) российские войска нанесли два удара баллистическими ракетами "Искандер-М" по Одессе. Первый удар пришелся по жилой застройке и другой гражданской инфраструктуре Одесской области. Российский агент предполагал, что именно там могли находиться украинские военные. Второй раз враг атаковал ту же локацию, когда на место происшествия прибыли экстренные службы.

После атаки иерей "отчитался" ГРУ о последствиях атаки и имел целью "залечь на дно", чтобы украинские спецслужбы не разоблачили его.

Впрочем, это ему не помогло. Сотрудники СБУ установили причастность иерея к корректировке обстрела Одессы и задержали его по месту жительства,

– добавили в службе.

Также следствие установило, что агент передавал противнику данные о размещении подразделений и средств ПВО ВСУ, которые защищали небо над Одесской областью во время воздушных атак.

Кроме того, клирик "сливал" оккупантам информацию об одной из электроподстанций вблизи Одессы, включая особенности ее защиты. Уже после вражеского удара по объекту он информировал ГРУ о последствиях поражения.

Как ГРУ вышли на иерея УПЦ (МП)?

По данным СБУ, российские спецслужбы заметили клирика, когда тот начал публиковать прокремлевские комментарии в телеграмм-каналах. После вербовки российскими спецслужбами священнослужитель, не снимая религиозной одежды, передвигался по городу и обозначал на гугл-картах возможные объекты для поражения.

Всю собранную информацию он посылал ГРУ через чат-бот, администратором которого был предатель Сергей Лебедев с псевдонимом "Лохматий". Последний сейчас скрывается в Донецке и сотрудничает с российской военной разведкой.

Во время обысков у иерея был изъят телефон, который использовался для сбора разведданных и связи с российскими спецслужбами.

Следователи СБУ сообщили священнослужителю о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Сейчас фигурант находится под стражей без права внесения залога – ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Заметим, недавно сотрудники СБУ провели успешную операцию в Донецкой области, в ходе которой разоблачили и задержали российского агента-корректировщика ударов. Отмечается, что местная жительница работала на российские силы, а также прятала в своем доме российского боевика с позывным "Шаман".

Во время задержания оккупанта было успешно ликвидировано. По материалам дела, "Шаман" служил в составе 31-го мотострелкового полка 67-й мотострелковой дивизии 25-й общевойсковой армии Центрального военного округа России.