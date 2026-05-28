Про це 27 травня повідомили у СБУ.

СБУ викрили російського агента в Одесі

За координатами клірика УПЦ (МП) російські війська завдали двох ударів балістичними ракетами "Іскандер-М" по Одесі. Перший удар прийшовся по житловій забудові та іншій цивільній інфраструктурі Одещини. Російський агент припускав, що саме там могли перебувати українські військові. Вдруге ворог атакував ту ж локацію, коли на місце події прибули екстрені служби.

Після атаки ієрей "прозвітував" ГРУ про наслідки атаки та мав на меті "залягти на дно", аби українські спецслужби не викрили його.

Втім, це йому не допомогло. Співробітники СБУ встановили причетність ієрея до коригування обстрілу Одеси і затримали його за місцем проживання,

Також слідство встановило, що агент передавав противнику дані про розміщення підрозділів і засобів ППО ЗСУ, які захищали небо над Одещиною під час повітряних атак.

Крім того, клірик "зливав" окупантам інформацію про одну з електропідстанцій поблизу Одеси, включно із особливостями її захисту. Вже після ворожого удару по об'єкту він інформував ГРУ про наслідки ураження.

Як ГРУ вийшли на ієрея УПЦ (МП)?

За даними СБУ, російські спецслужби помітили клірика, коли той почав публікувати прокремлівські коментарі у телеграм-каналах. Після вербування російськими спецслужбами священнослужитель, не знімаючи релігійного одягу, пересувався містом та позначав на гугл-картах можливі об'єкти для ураження.

Усю зібрану інформацію він надсилав ГРУ через чат-бот, адміністратором якого був зрадник Сергій Лебедєв із псевдонімом "Лохматий". Останній нині переховується у Донецьку та співпрацює із російською воєнною розвідкою.

Під час обшуків у ієрея було вилучено телефон, який використовувався для збору розвідданих та зв'язку із російськими спецслужбами.

Слідчі СБУ повідомили священнослужителю про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі фігурант перебуває під вартою без права внесення застави – йому загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна.

Зауважимо, нещодавно співробітники СБУ провели успішну операцію на Донеччині, в ході якої викрили та затримали російську агентку-коригувальницю ударів. Зазначається, що місцева жителька працювала на російські сили, а також переховувала у своєму помешканні російського бойовика із позивним "Шаман".

Під час затримання окупанта було успішно ліквідовано. За матеріалами справи, "Шаман" служив у складі 31-го мотострілецького полку 67-ї мотострілецької дивізії 25-ї загальновійськової армії Центрального військового округу Росії.