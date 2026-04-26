Из-за этого обесточены полсотни населенных пунктов и местами затруднено движение транспорта. Об этом сообщили в Львовском городском совете и ГСЧС Ивано-Франковской области.

Какие последствия непогоды?

Львов и область

По данным патрульной полиции Львовщины, в областном центре были повреждены машины и перекрыто движение трамваев из-за падения дерева на улице Мельникова. Похожая ситуация на улице Дашкевича, Хвылевого и на перекрестке улиц Шевченко-Величковского. Специалисты уже распиливают деревья и убирают на местах событий.

У Львовской ОГА сообщили, что из-за непогоды полностью без электроснабжения остались 55 населенных пунктов, еще 125 – частично обесточены. Последствия ликвидируют 253 работника и 88 единиц техники Львовоблэнерго.

Поваленные деревья во Львове / Фото Нацполиции, Львовского горсовета

Отмечается, что сообщить о поврежденных электросетях в области можно по номеру 0-800-30-15-68 или в чат-боты Львовоблэнерго в Viber или Telegram.

Во Львовском региональном центре по гидрометеорологии предупредили, что по области 26 апреля днем возможны порывы северо-западного ветра 18 – 23 метров в секунду, а местами 25 метров в секунду.

Ивано-Франковск и область

Непогода задела и Прикарпатье. Спасатели сообщили, что выезжали распиливать и убирать поваленные деревья в села Кутцы, Большовцы, Дзвиняч, между селами Тустань и Медуха, а также в Ивано-Франковске на улицах Сечевых Стрельцов и Медицинской.

В связи с ремонтом контактной сети проезд по улице Мулика затруднен, сообщили в КП "Электроавтотранс". Троллейбусы №3 и №6 временно курсируют с улицы Днестровской по улицам Василиянок, Мулика и Лепкого и дальше без заезда на железнодорожный вокзал.

О многочисленных аварийные отключения электроэнергии информирует Прикарпатьеоблэнерго. Деревья и электроопоры попадали в Городенке, Коломыйском районе и Рожнятовщине.

Последствия урагана на Прикарпатье / Фото ГСЧС, местные паблики

Тернополь и область

Заместитель городского головы Подволочиска Владимир Вытрикуш сообщил "20 минут", что ветер сорвал 40 – 50 метров кровли корпуса детского отделения центральной больницы. Никто не пострадал, а территории огородили. Специалисты ожидают уменьшения порывов ветра для устранения последствий непогоды.

Как уберечь себя во время непогоды?

В ГСЧС призвали быть внимательными и соблюдать правила безопасности. В частности, во время непогоды держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев.

Также не парковать транспорт под неустойчивыми конструкциями или раскидистыми деревьями по возможности. опасными могут быть и недостроенные здания или где идет ремонт.

Если это возможно, сообщили спасатели, ограничьте пребывание на улице во время сильного ветра.

Когда прогнозируют потепление?

К слову, примерно с начала мая ожидается постепенное потепление. Однако в ближайшие дни в Украине значительные осадки, грозы, возможен град и сильные шквалы.